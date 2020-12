Petko i Jole u tandemu: Tko je pobijedio u TikTok izazovima?

Dalibor Petko i Joško Čagalj Jole izazvali su jedan drugoga s popularnim izazovima na Tik Toku. Od 'Savage love' plesa do 'hulahup' izazova. Tko bolje pleše, ispija i pjeva, saznajte u novoj epizodi 'Petkomanije'

<p>Jole je rasturio. On je već sa svojim kćerima navikao raditi challenge za TikTok. Bez problema je sve odradio, prirodni je talent, rekao je voditelj Dalibor Petko. U novoj epizodi showa 'Petkomanija' ugostio je svog dugogodišnjeg prijatelja i pjevača. Umjesto klasičnog intervjua, Petko je odlučio provjeriti kako se Jole snalazi u izazovima koji su bliskiji generaciji njegovih kćeri. I nimalo nije razočarao, baš suprotno.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SHOWA 'PETKOMANIJA': Petko napakostio Joli!</strong></p><p>Za početak, zagrijali su se s pićem, ali ne onako kako bi svi mi pomislili. Prvi izazov bio je takav da su morali u tri sekunde izgovoriti piće koje im prvo padne na pamet, a nakon toga pjevačicu te sport. Bilo je tu svega, od Severine, Josipe Lisac do viskija i nogometa. A složili su se samo u jednoj stvari. </p><p> - Najteži su bili izazovi u kojima je bila potrebna naša fizička sprema, odnosno ovi u kojima smo morali nešto podnijeti. Primjerice, popiti gazirano piće u trideset sekundi, pojesti limun. To je baš bila patnja - rekao je Petko. U četiri minute savladali su 11 izazova, od popularnog 'Savage love' plesa, do 'cotton bowl' izazova pa do puhanja balona sa sapunicom. </p><p>Također, Jole je Petku pričao na nekoliko stranih jezika, odnosno, to je pokušao, a Petko je morao pogoditi o kojim se jezicima radi. Zapeo je baš na svima, osim nakon rečenice 'ajde jarane, popij nešto'.</p><p>- Najzabavniji je bio 'cotton bowl' izazov. Imali smo povez na očima i morali smo staviti pamuk, odnosno vaticu u zdjelicu. Niti jedna nije upala - rekao je Petko kroz smijeh. Na kraju epizode proglasili su pobjednika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Jole, mislim da si bio bolji u svim izazovima. Čestitam ti. Sad ideš kući svojim kćerima koje su zvijezde na Tik Toku - rekao je Petko. </p><p>Serijal “Petkomanija” dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Gledatelje očekuju uzbudljive transformacije i izazovi, a sve pratite na YouTube kanalu 24sata, Facebooku 24sata, na 24sata.hr te na Instagramu i Tik Toku.</p><p><strong>POGLEDAJTE TRANSFORMACIJU U LIKOVE IZ SERIJE 'DINASTIJA': </strong></p><p> </p>