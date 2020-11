Petkova mama i frendice sad su i glumice: Na setu urlale jedna na drugu, čupale si i perike...

Voditelj Dalibor Petko ponovno je okupio ekipu. Ovaj put slavne bake iz okolice Velike Gorice rekreirale su scene iz serije 'Dinastija'. Bilo je čupanja perika, svađa, naguravanja, ma baš svega...

<p>Za svaku transformaciju koju napravimo, uvijek su iste reakcije publike: 'Kako ste se baš toga sjetili'. Originalne serije 'Dinastija' mlađa se publika vjerojatno ne sjeća, no zato svi koji su živjeli u osamdesetima, znaju što su nosile dogodovštine obitelji Carrington, rekao je voditelj Dalibor Petko.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SHOWA 'PETKOMANIJA': Vraćamo se u 80-e!</strong></p><p>Ako ste pomislili da ste u prošlotjednoj epizodi 'Petkomanije' vidjeli sve - pogriješili ste. Dinastija ima svoj nastavak, a na setu je sve čista improvizacija. Nema scenarija, ali zato ima urnebesnih scena kojih se ne bi posramila niti emisija 'Krv nije voda'. Šalu na stranu, ekipa iz okolice Velike Gorice opet uveseljava i zbog njih zaboravljamo na ova tmurna vremena.</p><p>Ako ništa, barem tako što se vraćamo u prošlost i gledamo scene iz kultne serije 'Dinastija'. Mama Katica (70) kao Alexis, tata Stjepan (70) kao Blake Carrington, Đurđa (66) kao Cassandra, Divna (61) kao Krystle, Štefica (65) kao Amanda, Barbara (68) kao Dominique Deveraux i Dalibor Petko kao Sammy Jo. I epizoda može početi.</p><p>- Scene koje smo rekreirali su legendarna tučnjava Krystle i Alexis, ali i neke druge scene iz serije. Nismo konkretno rekreirali epizode, već onaj 'feeling' koji su ti likovi nosili - Blake, rastrgan između dvije žene, Amanda i Sammy Jo nesretne u ljubavi... Uglavnom, naši su glumci ‘improvizirali’. Uključili smo kameru pa što bude bit će - rekao je Petko. Istovremeno je bio i redatelj i glumac. Nimalo lak zadatak.</p><p>- Moje dame su bile odlične. U trenutku kad su obukle kostime, u potpunosti su postale ti likovi. Moja mama, koja je inače prava dobrica, uklopila se u ulogu zlice za samo nekoliko minuta - rekao je Petko. Bilo je ponavljanja, brkanja imena, smijeha, 'tučnjave', čupanja perika, ma svega. </p><p>- Nemoj više da ponavljam. Nemam više teksta - rekla je u jednom trenutku Katica, odnosno Alexis.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Svaku scenu smo igrali dva puta, no većinu toga smo kasnije u montaži uzeli iz prvog pokušaja jer se to činilo puno iskrenije - rekao je Petko. Popularnog voditelja gledamo u emisiji 'Dalibor Petko show', a nas je zanimalo kada će mamu i njezine frendice ugostiti u emisiji. </p><p>- Mama i frendice su dosta ekskluzivne po pitanju intervjua. Morat ću se još puno pomučiti da ih 'dovučem' u svoj show - našalio se. Iako uživa u svakoj novoj transformaciji, ipak kaže kako se prva najviše pamti.</p><p>- Uraganke će mi ostati zasigurno u najljepšem sjećanju. Sad se taj video proširio i u Francuskoj. Priča 'Tuturutu' živi uspješno već tri mjeseca - rekao je. </p><p>Serijal “Petkomanija” dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Gledatelje očekuju uzbudljive transformacije i izazovi, a sve pratite na YouTube kanalu 24sata, Facebooku 24sata, na 24sata.hr te na Instagramu i Tik Toku.</p><p><strong>POGLEDAJTE 'PETKOMANIJU' - Dinastija 1.dio</strong></p>