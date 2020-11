Petkove 'bake' opet oduševile! Oživile su uloge iz 'Dinastije': 'Mamu Katicu smo pozločestili'

U 4. epizodi showa 'Petkomanija', mnoge generacije vratit ćemo u prošlost, točnije u 80-e godine kad su baš svi gledali 'Dinastiju'. Petkova obitelj i prijateljice, transformirale su se u kultne likove

<p>'Dinastija' je serija koja je bliska gospođama koje su radile transformaciju. Svi su gledali seriju u 80-ima. Kad smo razmišljali koju sljedeću transformaciju napraviti, ova se nametnula sama po sebi. U doba kad je to išlo na televiziji, nije bilo nikoga na ulicama. Znamo svi koja je bila snaga 'Dinastije', a uz Uraganske i Spajsice u kombinaciji, nostalgično se vraćamo u vremena Carringtona i Colbyja, rekao je voditelj Dalibor Petko.</p><p><strong>POGLEDAJTE TRANSFROMACIJU U LIKOVE IZ SERIJE 'DINASTIJA': </strong></p><p>Mjesto radnje je isto kao i u epizodi kad su rekreirale slavne Spice Girls - obiteljska kuća Petkovih u Sopu Bukevskom kraj Velike Gorice. I postava je stalna, dobro nam znana ekipa - Katica (70) kao Alexis, Đurđa (66) kao Cassandra, Divna (61) kao Krystle, Štefica (65) kao Amanda, Barbara (68) kao Dominique Deveraux i Dalibor Petko kao Sammy Jo. No, u ovoj epizodi priključio se i njegov tata Stjepan (70) kao Blake Carrington. </p><p>- Tata je prvi put u transformaciji. Uveli smo ga na velika vrata. Glumi Blakea Carringtona. On inače uvijek gleda transformacije i smije se, a sad je bio red i na njega. Nije bilo potrebno s ničime ga podmititi. Ljubav roditelja prema djeci je neizmjerna, a mislim da smo nas dvojica pravi primjer tomu - rekao je Petko.</p><p>Zabave i smijeha im nije nedostajalo, a curke su na jedan dan živjele luksuz fiktivnih likova. Od cipela s potpeticom, dugačkih haljina, perika, nakita, 'teške' šminke. To je totalno suprotno njihovom 'lifestyleu'.</p><p>- Curke su obožavateljice 'Dinastije'. Sjećaju se Krystle Carrington i Alexis Colby, ali kako je serija imala hrpu sezona, već su dosta toga zaboravile… Ipak se sad gledaju turske sapunice, a ne američke - rekao je Petko. Glavna negativka je njegova mama Katica, a zašto je baš njoj pripao lik Alexis?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Ona je suprotna njezinom karakteru. Moja mama je dobra, draga, nježna, ali smo je mi odlučili pozločestiti. Bila je baš zločesta tih nekoliko sati - rekao je Petko. Kad joj je dodijeljena uloga, Katica je samo rekla: 'Bravo, bravo, jedva čekam!'. </p><p>Kako izgleda hrvatski spoj Carringtona i Colbyja, pogledajte na <strong><a href="https://youtu.be/8-xR4_K7wZE">YouTube kanalu 24sata. </a></strong></p><p>Serijal “Petkomanija” dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Gledatelje očekuju uzbudljive transformacije i izazovi, a sve pratite na YouTube kanalu 24sata, Facebooku 24sata, na 24sata.hr te na Instagramu i Tik Toku.</p><p><strong>UŽIVAJTE I U OSTALIM EPIZODAMA SHOWA 'PETKOMANIJA'</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO - SPICE GIRLS:</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO - DINO MERLIN:</strong></p><p> </p>