Plesačica Iva: 'Misli se da smo glupe, a većina cura ima faks'

Ljudi te zbog toga što si go-go plesačica gledaju kao komad mesa. Od žena uglavnom dobijem ljubomorne poglede dok muškarci misle da sam laka, rekla je Iva Richtermoc (29) iz Zagreba. S go-go plesom krenula se baviti s 18 godina u klubu na zagrebačkom Jarunu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tvrdi kako ona i djevojke u klubu itekako osjete poglede na sebi. Odmah primijete i kada ih netko snima.

- Plesačice vide sve što se događa. Mi komuniciramo pogledima. Ima svakakvih ljudi, znaju nas primati za noge i vrat, trgati kostim s tebe. Žele nas nasilno poljubiti, bacaju novce jer misle da si striptizeta. Jednom prilikom smo imale gažu u klubu na Jadranu. Čovjek kod kojeg smo bile nas je zaključao u sobu na tri dana, s tim da brave nije bilo s unutarnje strane. Nismo jele, a kada smo tražile posteljinu za krevet, kupio nam je posteljinu bez plahte. Zbog nepoštovanja, na kraju smo se nakon dva dana pokupile doma, - priča Iva.

Tvrdi da go-go ples za sobom povlači puno mišljenja i stigmi - da su djevojke lake, promiskuitetne...no, to poriče jer, kako kaže, djevojke vrlo često završavaju fakultete i imaju karijere.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Go-go plesačica je, po meni, odraslija varijanta animatora u hotelu. Svi misle da smo svemirska rasa koja nema uvjete. Ja, kao i mnoge druge djevojke koje plešu go-go ples, uglavnom imamo neki primaran posao, a ovo gledamo kao jedan način zarade - kaže. Predrasude drugih Ivu ne sprječavaju da pleše jer kako kaže, ona to voli raditi i to je ispunjava.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Iako su mi većinom iskustva bila pozitivna, ima dana kada mi je svega dosta. Ponekad si pomislim što mi sve to treba, no to me ubrzo prođe jer na kraju dana volim taj posao i imam osjećaj zadovoljstva kada plešem - kaže Iva. Za sve cure koje se odluče baviti go-go plesom, Iva savjetuje da si postave cilj i motiv zašto to rade.

Iva se bavi i fitnessom, radi kao učiteljica joge i fitness instruktorica te vodi balet za djecu.

- Svaka djevojka koja se odluči plesati mora znati da će ih ljudi često krivo gledati i podcijeniti. Moraju imati samopouzdanja i znati da će se tijekom njihovog plesnog staža dogoditi svakakva iskustva - zaključila je Iva.

Serijal Bez stigme pratite svakog četvrtka na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE I OVU EPIZODU: