Bilo mi je teže u finalu zbog obujma posla. Prvi izazov je više bio dekorativan, dok sam za finale imala baš opsežan posao. Bilo je i piljenja i farbanja i lijepljenja, a sve se to trebalo i posušiti. Na kraju i dekoriranje, odnosno ukrašavanje božićnog drvca, oduzelo mi je puno vremena, rekla je Natalija Cvjetković (30), pobjednica prvog hrvatskog 'do it yourself' talent showa 'Pilaj po svom'.

Njezina malo drugačija božićna jelka idealna je za sva kućanstva koja ne vole čistiti iglice od pravog bora ili nemaju dovoljno prostora za veliku jelku. A ipak, može imati kuglice, kao i lampice. Njezina jelka žiri je osvojila na prvu - samoukog majstora i youtubera Davida Skrbina i Pevexovog predstavnika. No, nije joj bilo lako uz tako kreativne protukandidate - Aishu König Barušić i Marka Raića.

- Mi kandidati smo si međusobno pomagali. Svatko je imao neki komplicirani dio. Ekipa je odlična. Bilo je puno smijeha i zezanja, šaljivih i zanimljivih trenutaka. U svakom slučaju, zabavila sam se i dobro nasmijala, a još više naradila - rekla je Natalija te objasnila otkud joj uopće inspiracija za božićnu jelku.

- Na internetu sam pregledala dosta domišljatih ideja i naišla na jednu sličnu. Izgledalo je dosta jednostavno. U glavi sam imala viziju kako bih ja to napravila. Razradila sam ju u jednoj večeri. Koristila sam plastične cijevi za odvod, drvenu široku dasku, jako ljepilo, sprejeve, razne ukrase za božićna drvca, lampice. U svakom slučaju, uz malo mašte, moguće je od raznih materijala napraviti isto božićno drvce - rekla je Natalija. Jelku je poklonila trgovačkom lancu Pevex. U suradnji s njima, snimali smo ovaj serijal.

Zadatak u našem showu Nataliji je došao kao naručen jer i sama u blagdansko vrijeme izrađuje razne ukrase, ali prava majstorica je i ostatak godine.

- Moj učitelj je sva moja obitelj, konkretno mama i baka. Budući da živim u obitelji samih žena, one su morale biti sposobne i snalažljive. Nisu uvijek mogle zvati majstora, susjeda ili bilo koga drugog. Pozvati nekoga da ti nešto napravi je ili lutrija ili skupo. U takvom okruženju sam i ja počela poprimati njihove osobine i sama se snalaziti, koristiti razne alate i jednostavno - napraviti sama - rekla je Natalija.

