Pobjednica showa Zadruga Kija iskreno o suprugovoj prevari

Nije još vrijeme da bivši suprug i ja snimimo zajedno pjesmu. Nismo mi još kako bi trebali biti, rekla je Kija Kockar, pobjednica srpskog reality showa Zadruga, koja je nakon toga krenula graditi pjevačku karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prije je radila kao stjuardesa, a u show je ušla zbog bivšeg supruga Slobodana Radanovića koju je je prevario s pjevačicom Lunom Djogani. Ipak, najteži trenutak u showu bio joj je kad je saznala da joj je preminuo otac.

- Muškarci koji me trenutačno privlače su oni lojalni. Oni koji su svjesni mene i svjesni sebe. No, rijetko kad izlazim, a kad izađem onda sam izolirana u smislu da sam okružena svojim ljudima. Oni me stalno tjeraju da izlazim, ali meni se to nekako ne da - rekla je Kija, koja u šali kaže da će joj vjerojatno sljedeći dečko biti dostavljač hrane.

Glazbeno bi htjela surađivati s Jala Bratom i Buba Corellijem, ali kad za to dođe vrijeme. Najviše voli nastupati u Hrvatskoj.

- Ljudi se jako vesele na mojim nastupima - rekla je.

POGLEDAJTE ZENZACIJU:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U karijeri se želim još ostvariti kao majka, a što se tiče ostalog, neka sve ostane kako i je. U slobodno vrijeme voli gledati serije i filmove, a jedna od najdražih serija su joj 'Prijatelji'.

- Najsličnija sam Phoebe - rekla je Kija.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.