Preporuka naših glumaca: Ove filmove gledajte za Halloween

Četvero glumaca iz serijala 'Firma' odabralo je svoje najdraže filmove koje uvijek gledaju za Halloween. Ušuškajte se u krevet, natočite si čaj i poslušajte njihovu preporuku

<p>Glumci novog serijala 24sata oriđiđi produkcije 'Firma' izdvojili su svoje najdraže filmove za Halloween. Od klasika pa sve do najnovijih hitova, ovdje će zasigurno svi pronaći nešto za subotnju razbibrigu.</p><p><strong> POGLEDAJTE 2. EPIZODU SERIJALA 'FIRMA':</strong></p><p><strong>MARKO CINDRIĆ</strong></p><p><strong>Dracula (1992)</strong> s Gary Oldmanom u glavnoj ulozi. Film je predivan.</p><p>Marka Cindrića pamtimo prije svega po ulozi u kultnom filmu ZG80, a sad u 'Firmi' glumi zaposlenika Gorana.</p><p>- On vjeruje da nije najbolji u svemu, ali je sigurno među top jedan. Poveznica su nam nevjerojatno fantastične košulje i brada. Pozitivno je to što obožava žene, a negativno način na koji ih obožava - rekao je Marko.</p><p><strong>Zoran Simikić</strong></p><p><strong>Hubie Halloween (2020) </strong>s Adamom Sendlerom. Film je toliko glupast s pregršt naivno-tupastih fora da je u ovo panično-nesigurno vrijeme jednostavno razbibriga.</p><p>Zoran Simikić je kazališni glumac koji je glumio i u JoomBoosovoj hit seriji 'Teini dnevnici'. U 'Firmi' igra Emila. </p><p>- Emil je smotan lik, ne baš previše inteligentan, glumi facu, a ustvari je papak. Sličnosti nemamo. Pozitivno je to što je u suštini dobar, a negativno što nenamjerno radi gluposti - rekao je Zoran. </p><p><strong>Vesna Ravenščak</strong></p><p><strong>Uljezi (2001)</strong> s Nicole Kidman. Toliko je sjajan da se na kraju zaista zapitate.</p><p>Vesnu Ravenščak smo gledali u serijama 'Najbolje godine', 'Crno-bijeli svijet', 'Larinom izboru'...U 'Firmi' je Rajna, žena tračerica.</p><p>- Rajna je zgodna žena u najboljim godinama. Naravno da imamo sličnosti. Zapravo smo iste. Ja sam zgodna žena u najboljim godinama. Rajna je, čula sam, priča se uokolo, tračerica. Ali suosjećajna. Empatična. Friendly - rekla je.</p><p><strong>Marija Kolb</strong></p><p>Tim Burtonov <strong>Corpse Bride (2005). </strong>Maštovit je, duhovit, zanimljiv i sa sjajnom glumačkom podjelom. </p><p>Marija u 'Firmi' glumi Jasnu, novu zaposlenicu koja se očajnički želi uklopiti. </p><p>- Jasnin lik otkrivala sam od epizode do epizode i uvijek bi me nešto novo kod nje iznendilo. Mogu reći da s njom dijelim poneke karakteristike. U poslu sam predana i odgovorna, ali ne izdržavam u okruženju koje koči kreativnost i nameće stroge okvire - objasnila je Marija. </p><p>Serijal 'Firma' dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE.</strong> Pratite nas na Y<strong>ouTube kanalu 24sata, Facebooku 24sata, na 24sata.hr, </strong>a kratke isječke iz serijala gledajte na <strong>Instagramu i Tik Toku.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>