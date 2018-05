Presudu dočekao hladnokrvan: 'Ne može shvatiti što je učinio'

Tin Šunjerga (20) slušao ju je ne pokazujući emocije. Bio je poprilično blijed i djelovao nefokusirano. Tako je uostalom djelovao i prvi put kad su ga novinari vidjeli, prije nego što je suđenje zatvoreno za javnost. Sudsko vijeće za mladež Županijskog suda u Zadru jučer točno u podne nepravomoćno ga je osudilo na 40 godina zatvora zbog hladnokrvnih ubojstava majke Silvane (46) i oca Marina (45).

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1199827 / ]

Osim Šunjerge, osuđen je i Ivan Škarić, i to na godinu dana uvjetno s rokom kušnje od tri godine zbog neprijavljivanja počinjenja djela.

Škarić (21), Tinov prijatelj, bio je s njim u automobilu kad je Tin ubio majku Silvanu. Nije znao što Tin smjera, a nakon ubojstva pobjegao je iz auta i dva dana se skrivao u kući. Tvrdio je kako je strahovao za svoj život.

Šunjerga je dobio po 24 godine zatvora za svako teško ubojstvo. Izrekli su mu 40 godina jer jedinstvena kazna mora biti manja od zbroja pojedinačnih kazni.

U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 28. ožujka prošle godine. Oduzet će mu pištolj kojim je ubio roditelje i dvije kutije streljiva, a oslobođen je i plaćanja sudskih troškova.

Kao olakotne okolnosti sud je uvažio tek činjenicu da je u trenutku ubojstva roditelja imao 19 godina, kao i da ranije nije osuđivan. Sudsko vijeće tijekom dokaznog postupka utvrdilo je kako su navodi iz optužnice nepobitni - Tin Šunjerga majku Silvanu i oca Marina ubio je iz bezobzirne osvete i na podmukao način.

- Najprije je razradio plan izvedbe oba ubojstva, pokazujući pritom znatnu mjeru usredotočenosti i hladnokrvnosti da na pogodnome mjestu i ostvari svoj plan - rekla je sutkinja Radanović.

Potom je podrobno navela kako je smišljeno u Citroen Saxo pri povratku iz polja rekao prijatelju da sjedne na suvozačevo mjesto, dok je on sjeo straga iza majke koja je bila za upravljačem. Dok je majka razgovarala s njegovim prijateljem, on je napunio pištolj marke Crvena zastava, repetirao ga i pucao majci u potiljak. Kad je prijatelj pobjegao iz vozila, Tin je odvezao auto s mrtvim tijelom majke i potom došao kući te pustio vodu iz slavine kako otac ne bi čuo da repetira pištolj. Potom je ocu prišao s leđa i upucao ga u glavu.

- Ubojstva su motivirana osvetom zbog njihovih postupaka koje je doživljavao kao prigovaranje zbog loših ocjena i konzumiranja droge. Doživljavao je to kao nametanje zabrana i prikraćivanje svojih sloboda, što je potvrdilo i psihijatrijsko vještačenje - dodala je predsjednica sudskog vijeća.

Iz vještačenja proizlazi i da je odnos ubojice spram roditelja do trenutka ubojstva uključivao “trajni doživljaj prikraćenosti, nerazumijevanja, neuvažavanja te naglašeno neprijateljstvo i mržnju prema roditeljima”. Bezobzirnost osvete sudsko vijeće vidi i u nedostatku osjećaja odgovornosti kod Tina Šunjerge, koji proizlazi iz njegova stava o opravdanosti ubojstva.

Osim toga, vještaci su utvrdili da je u vrijeme ubojstva bio ubrojiv i potpuno svjestan svojih postupaka. Kao jednu od otegotnih okolnosti vijeće je itekako uzelo u obzir i njegovo ponašanja nakon što je počinio dvostruko ubojstvo.

- Samo sat vremena nakon što je ubio roditelje dogovarao je s prijateljem odlazak na rođendansku proslavu, na koju je otišao te se zabavljao, konzumirao drogu i pucao iz pištolja iz kojega je prethodno ubio roditelje, a nakon rođendana i obilaska kafića u Vodicama autom se vozio do Zagreba i natrag do Vodica, gdje je na kraju sljedećeg dana uhićen u policijskoj blokadi u Tribunju - navela je sutkinja.

Roditeljima je nakon ubojstva uzeo mobitele, razbio ih i lagao rodbini da su u Šibeniku i da ne žele da ih itko ometa. Prijatelja je nagovarao da mu pomogne sakriti mrtva tijela, što je ovaj odbio.

Sve to, smatra sud, svjedoči o velikoj razini bešćutnosti i bezobzirnosti. Unatoč preporuci šibenskoga Centra za socijalnu skrb da mu sude kao maloljetniku, sudsko vijeće nije našlo elemenata za to.

- Tin nije ništa komentirao, nije bilo ni vremena ni mogućnosti pitati ga. Ne znam kako se on osjećao dok je slušao presudu. Kao branitelj po službenoj dužnosti morao sam ga pripremiti i na ovakav scenarij tako da nije bilo iznenađenja - rekao je odvjetnik Karlo Surić.

- Smatram da je to jedan psihopatski, odnosno sociopatski poremećaj osobnosti. On je, s jedne strane gledano, krivično ubrojiv, odnosno krivično odgovoran i nije poludio, ali s druge strane, to je tako jaki poremećaj osobnosti da je teško očekivati da on može shvatiti što je napravio i na bilo koji način preuzeti odgovornost. Time se na neki način i štiti od osjećaja grižnje savjesti zbog stravičnog zločina koji je počinio. Jer kad bi osjetio grižnju savjesti, posljedično bi imao jaki osjećaj krivice koji može čak dovesti i do psihoze. Da je tijekom prepričavanja zločina ušao u emociju to bi bila eskalacija, odnosno bio bi pretjeran i ne bi mogao ni sudjelovati u raspravi, to je neka vrsta zakočenosti. U situaciji kad se nešto tako grozno dogodi nitko ni ne očekuje da će on biti emocionalan, što onda nekad navodi ljude na zabludu pa misle da je on uvijek takav. On je možda u nekim normalnim situacijama bio emocionalno izražajan - komentirao je psiholog i psihoterapeut Ivan Modrušan.