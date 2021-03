Tlači me kada ljudi ne poštuju radno vrijeme trgovine. Neki od njih dolaze i prije nego što se trgovina otvorio, a dogodilo mi se i da sam u garderobi nakon radnog vremena vidio da još ima kupaca, rekao nam je prodavač Krešimir u serijalu 'Što te tlači?' za YouTube kanal 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata 'Što te tlači', ljudi otkrivaju što ih najviše živcira kod njihovih zanimanja. Ispitujemo one koji živciraju vas, ali i vi njih. Svoje tajne otkrili su na stomatologinja, fitness trener, taksist, a u ovoj epizodi to nam je otkrio prodavač.

Krešimir je objasnio kako ga smeta i kada se ga kupci dozivaju uzvicima: Ej, ti, alo, prodavač i sličnim, a ono što ga posebno smeta je kada im zvižde.

- Za raditi u velikom dućanu, treba imati čelične živce. Smeta me kada ljudi kradu jer nekada i mi za to moramo platiti. A uz to, teško je paziti na krađu kada cijelo vrijeme moraš biti na usluzi i paziti da je sve u dućanu u redu - objasnio je Krešimir.

Kaže kako su žene zahtjevniji kupci, a našao se i u situacijama kada su neki kupci svu odjeću koju su isprobali u kabini, tamo i ostavili. Kako kaže, nerijetko je ta odjeća znala biti isprepletena, ostavljena na podu, a dodaje da se takve stvari događaju i po cijelom dućanu ako je u tijeku neka rasprodaja.

- Ne kažem da svi to moraju raditi, ali puno lakše bi prodavačima bilo kada bi ljudi vraćali odjeću na svoje mjesto. Dobar je ovo posao jer je dinamičan, brzo prođe vrijeme, upoznaš brojne ljude - zaključio je Krešimir.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što je još tlači prodavača kod njegovog posla, možete pogledati na našem YouTube kanalu. Svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr te na našem YouTube kanalu.