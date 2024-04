SAŽETAK: HAJDUK - RUDEŠ 5-1

VIDEO Evo kako su Krovinović i Pukštas napunili Rudeš. Autogol rukom kao ovaj ne viđa se često SPLIT - Hajduk je nakon iznimno lošeg niza od pet poraza zbog kojeg je izgubio realne šanse za naslov prvaka konačno uhvatio ritam i vezao dvije pobjede. Nakon Slaven Belupa (0-1) pao je i Rudeš (5-1). Po dva gola dali su Rokas Pukštas i Filip Krovinović do je jedan dodao Nikola Kalinić. Rapsodija golova na praznom Poljudu mogla je biti i veća, no golman Rudeša Matej Marković istaknuo se sjajnim obranama. Valja istaknuti da je Hajduk do visoke pobjede nad 'davljenikom' lige došao bez najboljeg igrača Marka Livaje.

