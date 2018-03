Rekao im da čekaju red, oni to nisu htjeli: Brutalno ga pretukli

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Molim vas, smirite se, ne primamo prema redu dolaska već prema hitnosti. Strpite se još malo, kazao je djelatnik na prijemu KB Dubrava u Zagrebu trojici nezadovoljnih mladića.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1199059 / ]

Bili su s još jednim mladićem kojemu je trebala liječnička pomoć i nije im se svidjela pomisao da moraju još čekati pa su odlučili stvar riješiti silom. U nedjelju oko podne nasrnuli su na nesretnog djelatnika i brutalno ga pretukli.

Kako doznajemo, djelatnik je hospitaliziran u KB-u Dubrava, gdje su ga istog dana hitno operirali. Kako neslužbeno doznajemo, operirao ga je dežurni kirurg s Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i lica. Trojicu mladića prevezli su u policijsku postaju Dubrava na kriminalističko istraživanje. U zagrebačkoj policiji tek su šturo potvrdili da su upoznati s napadom te da utvrđuju sve okolnosti.

Nakon incidenta u bolnici je bilo sablasno tiho i mirno. Tek se iz prisutnosti policajca kod prijemnog pulta moglo se zaključiti kakva se drama tamo odvijala nekoliko sati ranije.

Otprije poznati policiji?

- Nanijeli su mu teške tjelesne ozljede i hospitaliziran je ovdje kod nas u bolnici. Ne znam kako će sve završiti niti znam koji je točan razlog ovog nesretnog događaja - rekao je jedan od liječnika za RTL dodavši kako je čuo da su mladići otprije poznati policiji.

iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (SSZSSH) zgroženi su najnovijim napadom u bolnici.

- Zgroženi smo ovakvim činom korisnika usluga na djelatnike u zdravstvu. Nadam se da će odgovornima konačno doći iz pete u glavu, kad moram tako reći, da neke stvari treba hitno mijenjati. Mi smo još 2013. godine, kad se pregovaralo o kolektivnom ugovoru, zatražili da se napadi na djelatnike u zdravstvu, bez obzira jesu li zdravstvene struke, kvalificiraju kao napad na službenu osobu - kazao nam je predsjednik SSZSSH Stjepan Topolnjak.

Napadi na liječnike sve češći

Kaže da su im u Ministarstvu zdravstva u dva navrata odgovorili da su to pokušali to dogovoriti, no oba puta ih je odbilo Ministarstvo pravosuđa.

- Kad bi takav napad bio okvalificiran kao napad na službenu osobu možda bi se netko ipak malo zamislio. Pa ljudi svakodnevno čekaju na šalterima u banci, u policiji pa nikome ne pada napamet izbacivati frustraciju na njihove djelatnike - ogorčen je Topolnjak.

Prije manje od mjesec dana u Klinici za ORL Kliničkog bolničkog centra Osijek muškarac je napao liječnicu, medicinsku sestru te nekoliko drugih članova bolničkog osoblja. Prema istraživanju iz 2016. čak 93 posto, od ukupno 1624 liječnika i 100 anketiranih ravnatelja zdravstvenih ustanova, doživjelo je verbalni ili fizički napad, a u 22 posto zdravstvenih ustanova zabilježeni su i fizički napadi na liječnike.