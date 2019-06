Remi: 'Nisam ni za Kolindu, ni Škoru, ipak sam ja više lijevo'

Toliko toga obavim u jednom danu da neki put zaboravim koji je dan u tjednu. Ili datum! Sve mi se stopilo u jedan ogromni dan s prekidima za spavanje i obroke. Mašina me vrti i vrti! Zato sam si baš namjerno odlučila uzeti mali predah, odjenuti lijepu haljinu i nabaciti osmijeh. Danas nema mrštenja. Bez trenutaka u kojima možeš sve nakratko zaboraviti i uživati u druženju – na tulumu, na crvenom tepihu ili u parku – ništa ne bi imalo smisla. #samoopušteno. Kako je kod vas? Što radite da se namjerno oslobodite stiska negative? Opišite mi vaše situacije u komentarima. *Moju opuštenost na ovoj i sljedećim objavama sponzorira Jana Ice-Tea* . . . #remi #reminainternetima #remielemental #Samoopusteno #workhardpartyharder #hardworkpaysoffs #fridayvibes #redcarpet #music #musician #musicians #musicislife🎶 #musicislife

