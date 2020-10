Skinula periku i svima pokazala da ima rak: Ne predajem se!

Vanja Dukić (37) svaki dan stavi neku od svojih perika, našminka se i osmijehne. Trenira sat i pol na dan. Rak dojke je, kaže, otkrila slučajno prije devet godina, dok je bila na poslu. Imala je tad nepunih 28 godina...

<p>Unatoč tome što ima metastaze na plućima i čak 25 njih na jetri, Sarajka s pulskom adresom <strong>Vanja Dukić (37) </strong>ne odustaje od svojih snova i Državnog prvenstva u bikini fitnessu koje bi trebalo biti u travnju iduće godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vanja Dukić usprkos bolesti ne odustaje od snova</strong></p><p>Hrabro je u subotu stala pred prepunu dvoranu u Poreču i skinula periku te pokazala da se bori s karcinomom. Bilo je to na Poreč Sport Festu. </p><p>- Popela sam se na pozornicu i u jednom trenutku skinula plavu periku. Najprije je nastao tajac kad su vidjeli da sam ćelava. Onda je uslijedio takav pljesak da sam se skoro rasplakala. Svima su suze išle, a ja sam htjela time pokazati da unatoč svemu i dalje treba boriti se i živjeti punim plućima, dan po dan. Ne odustajem od svojih snova i ne želim razmišljati o tome da imam rak nego živim život sasvim normalno - kazala je ova hrabra žena. Rak dojke je, kaže, otkrila slučajno prije devet godina, dok je bila na poslu. Imala je tad nepunih 28 godina.</p><p>- Napipala sam kvržicu i odmah otišla liječniku, koji je utvrdio neko masno tkivo. Međutim, meni je nešto govorilo da idem dalje, te sam otišla privatno na pregled, gdje su utvrđene atipične stanice, no nitko nije govorio o karcinomu. Sreća što sam imala silikone, te je kvržica izletjela na površinu pa sam je napipala. Otišla sam i na još jedne konzultacije te je rečeno da kvržica treba ići van.</p><p>Operacija koja je uslijedila u Zagrebu pokazala je kako je riječ o visokohormonskom karcinomu. </p><p>Operacijom su mi odstranili cijelu desnu dojku te deset limfnih čvorova od kojih su dva bila pozitivna. Krenula sam na 6 kemoterapija i 23 zračenja.Bilo je užasno teško. Doslovce sam 24 sata šest dana u tjednu povraćala. Pretvorila sam se u vrlo mršavu ženu od 46 kilograma, jer nisam mogla jesti. Međutim, preživjela sam sve i krenula na hormonsku terapiju - otvoreno govori Vanja.</p><p>Sve je bilo u redu na redovitim kontrolama koje je najprije imala svaka dva a potom svaka četiri te na kraju svakih šest mjeseci. Nekoliko godina je sve bilo u redu.</p><p>- Na jednoj redovnoj kontroli sam napravila tumorske markere koji su bili jako visoki. Odmah sam otišla na pretrage te je ustanovljeno da imam metastaza na jetri i plućima. Ponovno su uslijedile četiri kemoterapije prošle godine te sam dobila pametni lijek. Međutim, u srpnju mi se pojavila kvržica ispod lijevog pazuha. Punkcija je pokazala da su metastaze otišle ispod pazuha. Dobila sam opet 10 kemoterapija i posljednju sam primila prije mjesec dana - ispričala je. Kaže da je prošlo i to, a trenutno čeka CT abdomena i toraksa kako bi se vidjelo koliko se bolest proširila.</p><p>- Ovaj događaj izlaska na pozornicu mi je bio iznimno bio važan. Inače, treniram dosta dugo, a posljednje tri godine pokušavam ući u kategoriju bikini fitnessa i otići na državno natjecanje. Ali uvijek me nekako bolest spriječila u tome. Moj izlazak u Poreču pred masu ljudi je na neki način ostvarenje dugogodišnjeg sna, iako se spremam za državno prvenstvo naredne godine. Ja to mogu - rekla je hrabra lavica. Išla je na rekonstrukciju dojke, a unatoč bolesti nastoji svaki dan uživati i izgledati dobro - sebi. Stavi jednu od svojih brojnih perika, našminka se i nasmiješi svakom novom danu. Velika podrška su joj suprug i 16-godišnja kćer koji je bodre na svakom koraku.</p><p>- Moj duh je jako pozitivan. Prirodno sam vesela i nikada nisam žalila. I kada dođe takva situacija teške bolesti, boriš se i uhvatiš u koštac.To je trenutno moj život i druge nema. Dva puta mi se rak vraćao i evo sad su nastupile i metastaze ispod pazuha.To me neće pokolebati da treniram svaki dan po sat i pol vremena u teretani i da uživam jer je život čudo - rekla je za kraj i poručila: 'Žene, budite ponosne!'.</p><p> </p>