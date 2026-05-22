Silvio Marić: Tuđmana smo dugo čekali, kad je došao sam rekao: 'Neka si se i ti pojavio'

ZADRANI VELIKOG SRCA

DIRLJIVA GESTA MATURANATA Pogledajte kako su pustili bijele balone u čast ubijenom Luki (19) ZADAR - Šarene balone na norijadi zamijenili smo bijelima u čast ubijenom Luki (19) iz Drniša, ispričali su nam zadarski maturanti koji su se u petak, na Norijadu, okupili ispred Gimnazije Franje Petrića (MIOC) i točno u 8 sati i 19 minuta u zrak pustili bijele balone. Potreseni smo tragedijom, kažu nam. Ideja je iznenadila i mene, kaže ravnateljica Blanka Pedišić. Dodala je da ipak "ima nade za ovu zemlju".

