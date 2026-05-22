Silvio Marić: Tuđmana smo dugo čekali, kad je došao sam rekao: 'Neka si se i ti pojavio'

ZADRANI VELIKOG SRCA
DIRLJIVA GESTA MATURANATA Pogledajte kako su pustili bijele balone u čast ubijenom Luki (19)
ZADAR - Šarene balone na norijadi zamijenili smo bijelima u čast ubijenom Luki (19) iz Drniša, ispričali su nam zadarski maturanti koji su se u petak, na Norijadu, okupili ispred Gimnazije Franje Petrića (MIOC) i točno u 8 sati i 19 minuta u zrak pustili bijele balone. Potreseni smo tragedijom, kažu nam. Ideja je iznenadila i mene, kaže ravnateljica Blanka Pedišić. Dodala je da ipak "ima nade za ovu zemlju".
Maturanti pustili bijele balone za Luku Milovca
Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell
Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK Pavleku i ekipi blokirao imovinu, Mateša dao ostavku!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Predsjednik Hrvatskog Olimpijskog Zlatko Mateša dao je ostavku, 4,5 milijuna vrijdnu imovinu blokirao je USKOK Pavleku i ekipi, stegovni postupak za dvije sutkinje šibenskog općinskog suda...
Video: 24sata Video
ZEMLJOM HARAJU POPLAVE
Dramatične snimke iz Kine: Bujica odnijela most, fronta duga 1000 km izazvala poplave
KINA - Obilne kiše i poplave pogodile su dijelove Kine ovog tjedna i usmrtile najmanje 12 ljudi. Do utorka navečer evakuirano je više od 19.000 ljudi, izvijestila je Xinhua. Grad Najim u kojem je bujica odnijela mostm oborio je jučer rekord za dnevnu količinu oborina u regiji. Meteorolozi navode da je zemlju pogodila neobično velika fronta koja se proteže na 1000 kilometara.kin
Poplava u Kini
Video: 24sata/Reuters
Gledajte '240 sekundi 24sata': Mučni detalji strave u Drnišu, Aleksić je Luku pozvao u kuću...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Drniš oplakuje maturanta Luku, Aleksić ga je pozvao da uđe u kuću, a onda upucao, ministar Habijan kaže da će razmisliti o uvođenju doživotne kazne zatvora, Mateša tvrdi da je proračunski novac trošen nenamjenski, kazahstanske vlasti nisu dobile nalog za izručenje Pavleka...
Video: 24sata/Video
'ZAŠTO SI UBIO LUKU?'
VIDEO Poslušajte pjesmu koju je pjesnik u Drnišu posvetio Luki
Stotine ljudi skupile su se u srijedu u Drnišu kako bi odale počast prerano preminulom maturantu Luki Milovcu. U njegovu čast je lokalni pjesnik izrecitirao pjesmu 'Zašto si ubio Luku?'
Okupljanje u Drnišu
Video: Hajrudin Merdanović/24sata