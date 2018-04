Siri u Rovinju: 'Zvuči ludo, ali nisam upoznala Stevea Jobsa'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

"Često me ljudi pitaju kako sam postala Siri, ja im uvijek odgovorim da nemam pojma!", ispričala nam je vlasnica jednog od najpoznatijih glasova na svijetu. Apple je 2011. godine predstavio program koji služi kao 'inteligentni osobni pomoćnik" vlasnicima njihovih uređaja. U srži, Siri je omogućila glasovne naredbe vrlo slične svakodnevnom govoru.

U iduće dvije verzije Appleovih operativnih sustava, Susan je bila Siri, no nakon toga je njen glas zamijenjen mlađim kako bi se približila novim korisnicima.

"Nekada ste mogli izgraditi karijeru pjevanjem za reklame na televiziji i radiju. Na jednom takvom angažmanu se nije pojavio glavni glumac i producent me pozvao jer je smatrao da imam dobar naglasak. Zamolio me da pročitam njegovu ulogu. Nakon toga sam shvatila da ja to mogu, našla sam trenera i počela se time baviti," opisala nam je prve korake.

Susan je u svom poslu vrlo iskusna. U nekoliko trenutaka nas je provela kroz dio svojih izvježbanih uloga, od Božićnog vilenjaka do zle kraljice iz bajke. "Stvarni uzlet karijere dogodio se nakon što sam obznanila svijetu da sam glas iza Siri, nakon čega sam dobila mnoštvo poslova baš za robotske glasove", dodala je.

Susan nam je naglasila kako mora imati što širi spektar uloga jer gaže najčešće pronalazi na audicijama na kojima se mora u trenutku prilagoditi zahtjevima poslodavaca. Smatra to izazovnom karijerom u kojoj nikada ne zna gdje i što će joj biti idući zadatak.

Jedan od vrlo zanimljivih detalja koje nam je otkrila je i da nikada osobno nije upoznala Stevea Jobsa koji je preminuo u istoj godini u kojoj je Siri puštena u uporabu.

Susan Bennett gostovala je na Danima komunikacija u Rovinju gdje je došla uz pomoć Hrvatske turističke zajednice.

