Smrt u snijegu: Mog Denija su lovili policajci, a sad je mrtav

Vozili smo se u četvrtak iz Rijeke prema Brodu na Kupi, gdje živimo. Oko 23:30 na naplatnim kućicama Lučice policija, koja je bila u kontroli, signalizirala nam je da stanemo. Deni je prepoznao jednog policajca, a budući da nije imao vozačku dozvolu, prestrašio se i dao u bijeg. Rekli smo mu da stane, no on je rekao da neće jer se bojao za život, prepričava Paulina Breznik (18), djevojka Denija Šnajdera (22), kojeg su u subotu, nakon dva dana potrage, našli mrtvog u šumi u snijegu kraj Lokava.

Paulina i pokojni Deni imaju i 9-mjesečnog sina.

- Nastavio je voziti starom cestom nazad prema Rijeci. Kraj vidikovca Jelenje ostali smo bez benzina. Cijelo to vrijeme pratila su nas dva policijska auta - prepričava nam vidno uznemirena Paulina. S njom i Šnajderom u autu su bili njezin brat Klaudio (20) te još jedna maloljetna djevojka.

- Kad smo stali, Deni je izašao iz auta i, trčeći, dao se u bijeg. Na mene su odmah nasrnula tri policajca, izvukli su me iz auta i počeli me udarati po tijelu te mi zagurali glavu u snijeg. Vikao sam: ‘Nemojte! Što sam uradio?’, a jedan od njih mi je opsovao majku cigansku. Pitao me tko je vozio, a kad sam mu odgovorio, ozbiljno je zaprijetio i rekao da će ga naći. Stavili su mi lisice i odveli nas u riječku postaju, gdje su nas držali nekoliko sati - prepričava nam Klaudio.

Deniju, međutim, nakon bijega nije bilo ni traga ni glasa.

Policija je u subotu objavila kako su nakon dva dana potrage njegovo tijelo pronašli, ali još se ne zna uzrok smrti.

- Na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci utvrdit će se točan uzrok smrti, a utvrđivanje svih ostalih okolnosti je u tijeku - stoji u priopćenju Policijske uprave primorsko-goranske.

Obitelji i prijatelji žele da im policija da odgovore na pitanje što se dogodilo jer vjeruju da ga je netko napao nakon što je pobjegao...

