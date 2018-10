Stjepan je majstor tambure: Za nju se daske suše i pet godina

- Moj djed, otac i ujak bavili su se izradom tradicijskih drvenih igračaka, pa sam još kao dječak i ja sudjelovao u tom poslu. No uvijek sam želio nešto više. Kako je u to vrijeme folklor bio jako popularan, i ja sam bio članom mnogih društava. Tako sam se zaljubio u glazbu. Kad sam imao 15 godina, pitao sam djeda bih li ja mogao graditi instrumente umjesto igračaka. On je tad izvadio svoje stare kalupe i pokazao mi sve tajne zanata izrade tambura – prisjeća se Stjepan Gabud (60) iz Sesveta kraj Zagreba.

S vremenom je učio i napredovao, pa se bavio i popravkom violina, gitara i drugih žičanih glazbala. No tambura je ostala je njegova najveća ljubav.

- Tambura je posebna zbog boje i jačine tonova te ispunjenosti zvuka. Onaj tko čuje tamburu, zna o čemu govorim. Najviše sam učio kroz praksu, a išao sam i u glazbenu školu na edukaciju. Za graditelja nije bitno je li glazbeno obrazovan. Mora poznavati neke osnove, ali zapravo mu najviše treba preciznosti i ustrajnosti – objašnjava Gabud, pokazujući nam faze izrade tambure.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njegova specijalnost je bugarija, tradicijska tambura sa četiri žice izgledom slična gitari. Kaže kako priča svakog instrumenta započinje odabirom kvalitetnog drveta, a nije nevažno koje se bira za gradnju glazbala.

Za bugariju je najbolja divlja trešnja ili divlja kruška. Trupac se ruši u prosincu ili siječnju kad nema vegetacije te se postavlja na kamenu sol kako bi dodatno izvukla vlagu i sokove iz drveta. Tek oko travnja se pili u daske koje se suše narednih pet godina.

- Kad ste nabavili takvu dasku, krojite osnovne dijelove instrumenta. Posebno su važne bočne stranice koje se zagrijavaju i pigaju kako bi dobile željeni oblik. Temperatura je oko 300 stupnjeva Celzijevih. Kvaliteta drveta je važna jer loše i slabo drvo pritom puca, dok od kvalitetnog možete napraviti oblike koji vam trebaju – nastavlja on.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U sastavljanju instrumenta veliku ulogu ima i ljepilo.

- Razne vrste ljepila se mrve ili postanju gnjecava. Ja zato koristim posebno američko ljepilo koje je kruto i može se brusiti, a čak sam na jednoj tamburici namjerno prilagodio dio tog ljepila kao pokrov i uopće se ne vidi razlika između nekih drugih materijala. Pojedinci misle da sam koristio slonovaču – hvali se on svojim uspjehom.

Osim vještine i znanja, za taj posao ipak najviše treba ljubavi – priča Gabud. Za izradu jednog instrumenta treba mu oko mjesec dana.

- Sad već slabije radim zbog zdravstvenih razloga. Imam problema s očima, a za ovaj posao vid je iznimno važan. No i da nije tako, moram priznati da je nastupilo zatišje i instrumenti se rijetko kupuju. Nekad sam svojim glazbalima snabdijevao kulturno-umjetnička društva i škole, a danas je rijetko koji pojedinac zainteresiran za kupnju. Volio bih imati nasljednika, no moju djecu to ne zanima. Vrlo malo mladih želi se baviti ovim zanatom, iako sam ja spreman sve svoje znanje koje imam prenijeti drugima, pa neka ga oni nadograđuju dalje – kazao je. Smatra kako je potražnja pala i zbog ekonomskih razloga jer je kvalitetan instrument skup, a profesionalni muzičari u bendovima već imaju svoje instrumente na kojima godinama rade pa im ne trebaju novi.