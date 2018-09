Stravičan prizor: Avion pao i prepolovio se, dvoje ljudi mrtvo

U zrakoplovu je bilo četvero ljudi, a poginulo ih je dvoje - jedan na mjestu nesreće, a drugi u bolnici.

Istražitelji se još uvijek bave pronalaskom uzroka ove nesreće. Zasad nema više informacija.

**Co-Pilot ID'd in Greenville Jet Crash**



The Greenville County Coroner identified the co-pilot as Stephen George Fox of... https://t.co/seZjbARCJX