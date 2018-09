Superman s Filipina: Operiran 21 put da liči na superjunaka

Njegova opsesija Supermanom počela je još u djetinjstvu, kada je imao pet godina. Tada je odlučio kako želi postati stvarna verzija Supermana i inspirirati ljude.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201125 / ]

Herbert Chavez (41) već 16 godina plastičnim operacijama mijenja izgled kako bi postao stvarna verzija svog idola. Krojač s Filipina posvijetlio je kožu, operirao nos i vilicu, a ugradio je prsne i trbušne implantate kako bi što savršenije odgovarao liku superjunaka. Krajnji cilj mu je doseći Supermanovu visinu od 190.5 cm.

Iako je svjestan svoje opsesije, tvrdi kako je to način ostvarivanja njegovih snova i poruka ljudima da mogu postići sve ako vjeruju u to, izjavio je za portal Fortress of Solitude.

Sposobnost da pomogne ljudima, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazili, ono je što ga najviše oduševljava kod Supermana. Herbertova je želja inspirirati i usrećivati ljude, posebno djecu.

Osim toga, Superman s Filipina je i strastveni kolekcionar predmeta koji su na bilo koji način povezani sa superjunakom. Najdraži suvenir koji posjeduje je statua Supermana u stvarnoj veličini, što je ujedno i najskuplji dar koji je ikada dobio.