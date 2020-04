Supruga mi kaže: Vili, obuzdaj taj svoj južnjački temperament

Od kada traje korona kriza većina Hrvata pita se: Spavaju li uopće ljudi iz kriznog stožera? Glavni u stožeru, ministar Vili Beroš i stručnjaci oko njega svaki dan odlučuju o našim životima.

Ministar je na raspolaganju - što stožeru, što novinarima - 24sata već dva mjeseca, a u komentarima ga naši čitatelji opisuju kao staloženog i čovjeka iz struke. Ipak, kako on doista živi od pojave Covida 19 u Hrvatskoj?

Ministra Beroša smo 'izazvali' na 24pitanja u kojima otkriva kako mu je obitelj najveća podrška u ovoj kriznoj situaciji, a ponajviše supruga Jasmnika (52) s kojom je u braku 20 godina.

Žene na društvenim mrežama pišu da ste smireni, da vladate situacijom, ali prije svega - da ste šarmantni. Kako na to reagirate?

Više volim kritike jer od njih mogu najviše naučiti, no treba znati prihvatiti i kompliment i naravno da to godi. No, mislim da bi ipak najrelevantnija osoba za odgovor na to pitanje bila moja supruga.

A što ona kaže?

Ona mi kaže da bih ponekad trebao smiriti svoj južnjački temperament.

Koji je najbolji savjet koji vam je dala supruga i uvijek ga se sjetite?

Moja supruga je izrazito poštena osoba i inzistira da na tim načelima funkcioniramo u obiteljskom skladu.

Kako se obitelj nosi s odgovornošću koju imate u ovom trenutku?

Nisam puno kući, to je činjenica, ali oni me podupiru u svim mojim aktivnostima. Iz obiteljskog sklada crpim snagu za daljni rad.

Imate dvoje djece, što oni kažu za svog oca? Jesu li kritični ili?

Kći, koja je starija i studira pravo je blagi kritičar i na tome joj, kao i svim ljudima koji me kritiziraju, zahvaljujem, a sin mi je bezrezervna i najveća podrška.

Ispušni ventil u ovim kriznim vremenima?

To su, doduše, kratkotrajni, ali trenuci s obitelji.

Kako je biti Hajdukovac i živjeti u Zagrebu?

Nikad nisam imao probleme s time što sam Hajdukovac u Zagrebu. Sve to svodimo na šalu, pogotovo kad je derbi. Sin je, a to mi je na neki način promaknulo, Dinamovac i ta dinamika je znimljiva. Svako malo se čuje pjesma o Hajduku i bijeloj boji, a ja njega zezam da će kad-tad hajdučko srce izaći na vidjelo. Zanimljivo je.

Ćiro ili Dalić?

Ćiro je legenda, a Dalić je recept za budućnost.

Što vas u životu posebno veseli, a što rastužuje?

Obiteljski sklad i uspjeh moje djece, a najviše me rastužuje nepravda.

Što ćete prvo napraviti kad ova kriza završi?

Otići na Hvar u svoju Jelsu.

Internet je prepun fora o koroni, a nisu zaobišli niti vas. Koja vas je fora o korona virusu dosad od srca nasmijala?

Rečenica: 'Hvala vam na tom pitanju'. To instiktivno i bez razmišljanja kažem. U jednom trenutku sam odlučio povući ručnu kočnicu, ali teško ide.

Djeca vas crtaju kao superjunaka, mnogi vas zovu junakom nacije. S kojim biste se vi usporedili? Batman, Superman, Spiderman...?

Superjunak sigurno nisam. Jednostavno, volim raditi svoj posao, radim ga odgovorno i sa srcem. To je moj postulat.

Koga biste vi nacrtali kao svog superjunaka?

U ovom trenutku sve građane koji poštuju naše mjere, jer oni su polučili rezultate poput današnjeg (subota, 18.travanj), koji su neusporedivi u odnosu na čitavu Europu.To je sjajna stvar. Molio bih i da nastave tako i dalje i da naši rezultati budu još bolji. I sve one koji su na prvoj crti obrane od virusa - zdravstvene djelatnike, nezdravstvene koji su u bolnicama, djelatnike Hitne pomoći i sve koji sudjeluju u liječenju korona pozitivnih bolesnika.

Kome biste vi pljeskali na balkonu, poput naših građana koji su između ostalog na balkone izašli i kako bi vama pokazali poštovanje?

Upravo za njih.

Vidimo da ste ponosni na građane, unatoč nekoliko incidenata, držimo se mjera, a to dokazuju i brojke. Jeste li to očekivali?

Naravno da jesam, bez njihove discipline i poštivanje mjera ne bi bilo ni ovih rezultata. Mogu reći da sam to i očekivao. Mi smo najbolji kada je najpotrebnije.

Znate li koliko ste puta u protekla dva mjeseca izrekli sintagmu 'ostanite doma'?

Ne mogu, ali ću to sigurno govoriti i u sljedećim tjednima.

Jeste li se testirali na korona virus?

Dosad se nisam testirao na korona virus jer postoje jasni kriteriji za testiranje jer nisam pokazivao simptome, a i nisam bio u neposrednom kontaktu s oboljelima i nisam ispunio kriterije za testiranje.

Da se možete vratiti u vrijeme prije korona virusa znajući što će se dogoditi, biste li preuzeli funkciju ministra zdravstva?

Bih. Iz nekoliko razloga. Prvo, zato što sam dvije godine bio pomoćnik ministra, a osim toga, volim izazove i volim rješavati probleme.

Nacionalni stožer civilne zaštite mora donositi brze odluke, odluke o kojima ovise životi, svaki dan. Ima li nesuglasica među vama?

Većih nema, ali povremeno različitih mišljenja ima i moramo ih sukobiti jer samo tako možemo doći do najboljih i optimalnih rješenja. Do kompromisa dođemo razgovorom i argumentacijom.

Možemo li planirati godišnji odmor ove godine?

Teško mi je to reći. Fokusiran sam na druge stvari i ne razmišljam sada o tome.

Što ostali političari mogu naučiti od Vas?

Teško je govoriti što drugi mogu naučiti od mene, ali mislim da je ta moja reakcija i promptnost u rješavanju problema moja osnovna karakteristika. Ne volim odgađati stvari, volim ih odmah riješiti - to je moj kirurški pristup problemima.

Što vi možete naučiti od njih?

Puno toga. Iz dana u dan puno učim od ministra Davora Božinovića. Iskusan je i dugo je u politici. Učim dosta iz kritika i one daju drugi pogled na problematiku. Otvoren sam za stalno usavršavanje.

Mnogi govore da će iz ove krize izaći kao bolji ljudi. A kakvi ćete vi izaći?

Izaći ću s jednim velikim životnim iskustvom. I sigurno sa spoznajom da jedino struka može rješavati određena vrlo važna pitanja i davati prave odgovore. Bez obzira je li to epidemiološka, zdravstvena, ekonomska, meteorološka...to je nešto što sam znao i prije, ali ova situacija i zbivanja su mi to sa sigurnošću potvrdila.

Vidite li se kao premijer?

Ja sam prvenstveno liječnik i moj zadatak je u ovom trenutku odgovoriti na krizu, a kada ona prođe, i ako budem i dalje u ovoj poziciji, riješiti probleme u zdravstvenom sustavu. Hrvatska u ovom trenutku ima odličnog premijera.

Tko vam je politički, a tko životni uzor?

Životni uzor mi je otac, a politički Winston Churcill jer kako je on rekao: Puno je bolje da umjesto da unaprijed brinemo o nekom problemu, da unaprijed promišljamo i rješavamo taj problem. Upravo smo tako i postupili u ovoj krizi. Vrlo rano smo moji kolege i ja u kriznom stožeru Ministarstva zdravstva počeli promišljati ovu tematiku i nismo dozvolili da nas ona iznenadi. Nastojali smo uvijek biti dva koraka ispred.

Kako planirate unaprijediti naš zdravstveni sustav?

Elaboracija bi trajala satima. Puno je problema u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Ne iz razloga što moji prethodnici nisu htjeli riješiti te probleme, već jednostavno iz razloga što smo mi kao društvo doživjeli tranziciju iz jednog društvenog uređenja u drugo. Zdravstvo je zaostalo na tom putu. Neka rješenja su nova, neka iz bivšeg sustava. Moramo pronaći odgovore na ta iznimno važnja pitanja. Riječ je o ustroju primarne zdravstvene zaštite, o ustroju bolničkog sustava, broja bolnica, financiranje zdravstvenog sustava i ono što je najvažnije - moramo vratiti bolesnika da bude u najužem fokusu. Sve treba biti orijentirano prema njemu.

Na koji ste način svoje iskustvo i znanje u neurokirurgiji preusmjerili u političku sferu?

U svom poslu koji obavljam više od 30 godina naučio sam biti krajnje fokusiran i smiren u donošenju odluka i promišljanju i taj sam koncept zadržao i dalje. Ne volim pretjeranu argumentaciju. Osim pitanja iz nuklearne fizike, sve ono što je životnije i realnije, može se u kraćem vremenu orijentirati, promisliti, konzultirati s ljudima koji su pametniji od vas i donijeti pravu odluku.

Gledate li serije o liječnicima? Ako bi morali izabrati: Dr. House, Uvod u anatomiju ili Naša mala klinika?

Dr. House jer volim lucidne ljude koji možda izgledaju ekscentrično, ali gađaju u sridu.

Gledate li što na Netflixu?

Volim pogledati znanstveno-fantastične filmove. I možda će psiholozi to nekako protumačiti - volim ih pogledati više puta, da utvrdim gradivo.

U kojoj muzici uživate?

Rock balade me uvijek opuste. Najdublje ih osjećam. To me uvijek može oraspoložiti i pomoći mi u nekim težim situacijama.

Riba ili meso?

Preferiram više ribu.

Koje Vam je najdraže jelo?

Brudet.

Jeste li naučili 'O Na Na Na' izazov, odnosno ples na koji su se u ovim teškim vremenima odazvali policajci, liječnici, medicinske sestre, GSS kako bi malo podigli optimizam?

Ne mogu se tu pohvaliti. Ekstremno uživam u muzici, osjećam je, ali u sebi nemam ritam. Nisam niti probao.

Mogu li vas naučiti? :)

Haha, ne bih nikako.

Ovaj intervju završavamo u vašem stilu. Ministre, hvala vam na ovom intervjuu.

Iako format 24pitanja doista uvijek ima 24pitanja, ministru smo postavili nekoliko više - kad se već opustio pred kamerama. Intervju gledajte na 24sata.hr, YouTube kanalu 24sata i Facebooku 24sata.

