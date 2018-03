Teta nestalog Franka: 'Čekam da mi kažu da su ga pronašli...'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Svi smo u potpunom šoku, svaki put kada zazvoni telefon nadam se da će me nazvati netko i reći da su ga pronašli. Franko je bio s nama i u jednom je trenu rekao da se ide naći s prijateljem. Što se i kako dogodilo poslije, ne znam, priča nam Milena Jakus (60), teta Franka Silova (16), mladića koji je u subotu predvečer nestao u u Visovačkom jezeru.

Dodaje da je pretužna jer Franka nigdje ne nalaze. Njen nećak uskoro će navršiti 17. godina. Prije tri godine, neslužbeno doznajemo, umrla mu je majka. Na jezeru je nestao nakon što je u subotu predvečer s tri prijatelja isplovio u čamcu.

- Zašto su njih četvorica isplovila u tom malom plastičnom brodiću, nitko ne zna. No, znamo da su išli prema Visovcu i čini se da se brodolom dogodio zahvaljujući tom plovilu. To nije baš neki pravi brod, nego nekakva kada. Njih četvorica su ogromni za svoj uzrast i normalno da je taj komad plastike pod njima popustio - rekao nam je jedan od mještana obližnjih Rupa. Troje mladih uspjelo je doplivati do obale. Kako je za HRT rekao fra Božo Duvnjak, gvardijan franjevačkog samostana na Visovcu, čuo je kako netko viče upomoć i ugledao mladića kako doziva svog prijatelja.

Obitelj 16-godišnjaka iz Laškovice kojemu se gubi trag otkako se jučer sa svojim prijateljima prevrnuo s čamcem na Visovačkom jezeru, za Dnevnik Nove TV izjavili su kako nisu znali da je mladić otišao s prijateljima voziti se čamcem po jezeru, jer im je rekao da ide kod prijatelja.

– On je rekao da ide kod prijatelja Šime Brajkovića. Ja san reka da može, i reka san ‘Znaš di stoje novci, uzmi 20 kuna za marendu’. Reka je ‘Dobro ćaća i poša ća’ – ispričao je u suzama otac nestalog mladića.

- Sva četvorica mladića upala su u vodu, a s obzirom na stanje šoka od pada u vodu i činjenicu da nestali maloljetnik nije bio vješt u plivanju, nakon pokušaja ostalih da mu pomognu, ostao je u vodi u blizini prevrnutog čamca dok su preostali otplivali po pomoć na otok Visovac. Dolaskom brodice s Visovca u pomoć, nestali maloljetnik nije zatečen u blizini prevrnutog čamca nakon čega je organizirana opsežna potraga koja je još uvijek u tijeku - piše u priopćenju PU šibensko-kninske.