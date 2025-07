UDARNI VIKEND

MUP objavio snimke: Ovako iz zraka izgledaju gužve na A1 MUP je helikopterom snimio velike kolone od Bosiljeva do Karlovca u 9:15 sat i na čvoru Lučko u 9:10 sati. S obzirom na to da je srpanjski vikend masa ljudi je krenula na more. Gužve su od ranog jutra. Tako je kolona iz smjera Buzina u 08.00 bila osam kilometara, a iz smjera Jankomira oko dva km. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjera mora iz smjera Buzina (A3).

