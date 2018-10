'To smo i zaslužili': Šef radnike natjerao da trče goli po cesti!

Na bizarnoj snimci se vidi kako 30 polugolih muškaraca trči po ulici u gradu Jiangmen početkom listopada.

Zaposleni su u odjelu prodaje jedne teretane i nisu ostvarili očekivanu zaradu, pišu kineski mediji.

- Rado prihvaćam ovu kaznu koju mi je nametnula tvrtka za koju radim - rekao je jedan od muškaraca, voditelj teretane.

- Žensko osoblje teretane nije bilo prisiljeno na ovaj sramotni hod. One su morale raditi sklekove. Mislim da je to dobar izazov za nas - smatraju neki od njih.

No, ne slažu se svi s tom praksom. Pogotovo ne neki od bivših djelatnika ove teretane. Jedan od njih je rekao kako su im šefovi skidali s plaće ukoliko ne bi ostvarili ciljeve, kao i kad bi zakasnili na posao.

Prema članku 88. kineskog Zakona o radu, poslodavci se ne smiju služiti takvim mjerama. No, izgleda kako ih to ne sprječava u javnom ponižavanju radnika koje ide od puzanja po ulicama do jedenja crva.

Ovaj posljednji primjer zabilježen je 2016. godine kad je poslodavac iz Hanzhonga prisilio zaposlenike da jedu žive crve nakon što nisu ostvarili zacrtane ciljeve.

Iste godine je poslodavac djelatnike banke izveo na pozornicu i udarao ih po stražnjicama.

Jedan posebno ljutit šef natjerao je 12 zaposlenika da pužu oko jezera u Zhengzhouu i da tako odrade svoju kaznu zbog neostvarivanja očekivanog profita.

Mnogi od ovih ljudi poderali su svoje majice i hlače tijekom puzanja, a jedan od zaposlenika je čak i plakao.