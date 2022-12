Tomislav Lubenjak: Avanturist i trener koji je oborio Guinnessov rekord i pobijedio dva moždana

Tek mu je 31 godina, a Tomislav Lubenjak je do sada proživio nešto što nikada ne bi mogao ni zamisliti. Prije tri godine oborio je Guinnessov rekord u kategoriji guranja automobila u 24 sata, a prije nekoliko mjeseci završio je u KB Dubrava gdje je imao dvije operacije srca, a potom dva moždana udara na drugoj operaciji.

Automobil težak 730 kilograma gurao je 106,9 kilometara. Ovaj Mladi trener i avanturist napravio je 13 krugova od Vukovarske do Svetica i tako oborio Guinnessov rekord.

- Uvijek sam kao klinac imao želju potaknuti ljude da se pokrenu na 'bolje sutra' pa rekoh hajde da ja motiviram nekog možda klinca da bude bolji sutra nego danas - govori Tomislav.

Trenirao je po 10 sati, a podršku mu je pružale obitelj, a posebno se sjeća bake koja je sa 78 godina još uvijek vozila i pomagala.

Tri godine kasnije osjetio je lagane bolove u prsima i trnce u podlakticama pa se zaputio kod kardiologa. Pretpostavio je da je srce te se pokazalo kako mu je aorta porasla na 9 cm od normalnog promjera od 3 cm, dok se četiri smatra za operaciju.

- Doktori nisu mogli vjerovati da stojim na nogama jer se svakog trena moglo dogodit da to pukne i da mene više nema - prepričava Tomislav.

Ubrzo je došao na hitnu i već bio na operacijskom stolu.

- Nisam mogao vjerovati… gledam na život kao na još jedan problem koji moram prijeći. Prihvatio sam to kao neki izazov, vjerojatno me cijeli život pripremao za to. Rekao sam evo još jedan izazov, idemo to pobijediti - prisjeća se.

Nakon oporavka od prve operacije, odlazi doma i ubrzo počinje shvaćati kako nešto ne štima. Došlo je do puknuća korijena aorte što je rezultiralo unutarnjim krvarenjem. Krvi je ponestalo u bolnici pa su svi uskakali upomoć.

- Davale su sestre, susjede i to je vjerojatno zašto sam se brzo vratio jer sam bio okružen pozitivnim ljudima - rekao je Tomislav.

