Trenuci showa 'Deserti od oka' za plakanje od smijeha: Kotigi prijetili nožem i uništili kuhinju

U 75 minuta kandidati showa 'Deserti od oka' moraju iskopirati tortu, odnosno remek-djelo kojeg su ispekli vrhunski slastičari Lada i Antun. Izdvojili smo najbolje trenutke njihovih više-manje neuspjelih pokušaja

<p>U originalnom kulinarskom izazovu "Deserti od oka" natjecali su se slastičari amateri u izazovu da naprave najluđe torte u životu. Uz dozu smijeha i humora, natjecalo se četvero kandidata, a Dean Kotiga se fantastično snašao u ulozi provokatora. Kušao je i sve deserte te u naše domove donosi svima bitnu dozu smijeha.</p><p><strong>POGLEDAJTE NAJBOLJE TRENUTKE SHOWA 'DESERTI OD OKA':</strong></p><p>Ana Ćapalija, Dino More, Lorena Mihelčić i Dejan Nemčić u prvoj sezoni slastičarskog showa 'Deserti od oka' natjecali su se za titulu najbolje slastičara amatera. Put do toga im nimalo nije bio lak. U kuhinji su napravili nered, figurice na torti ponekih kandidata su bile neprepoznatljive, a sve je dodatno otežao Kotiga i njegovo provociranje koje on naziva bodrenjem.</p><p>U finalu su se borili Dino i Lorena, a pobijedila je Lorena. Njezine figurice Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića bile su bolje. U posljednjoj epizodi na YouTubeu i Facebooku 24sata pripremili smo vam najbolje trenutke iz showa. Jedan od njih je svakako kad je Lorena u šali Kotigi prijetila nožem. 'Daj mi dasku', urlala mu je u kuhinji, a Kotiga se odmah zabrinuo za svoju sigurnost. Dino je pak sav bio u strahu jer je smatrao da će ga žena sad doma tjerati da radi kolače.</p><p>- Ovo mi je prva torta u životu - pohvalio se našoj produkciji. Dejanu je cijeli maslac iscurio po našoj kuhinji, a Anina figurica zaljubljenog para u košari je doslovce dotakla dno. </p><p>Sve epizode urnebesnog slastičarskog showa pogledajte na YouTube kanalu 24sata. </p><p><strong>POGLEDAJTE FINALE SHOWA: Kandidati radili Kolindu i Zokija na torti!</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>