Žare iz S.A.R.S.-a: 'Naporno je kad ti ljudi dosađuju na ulici...'

Kad sam počinjao s pjevanjem imao sam uzore i pjevače koji su mi u tom trenutku bili zanimljivi. No s vremenom sam shvatio da trebam pjevati kako pjevam. No uzori su mi bili Freddie Mercury, Stevie Wonder i Mick Hucknall. Oni su izuzetni pjevači i puno toga možeš naučiti od njih, rekao je Žare, frontmen benda S.A.R.S., koji je prije nekoliko godina postao regionalno popularan.

- Prva pjesma koja nam je donijela veliku popularnost je 'Buđav lebac'. A pjesma na kojoj smo najviše radili? Hmm, mislim da je to 'Dane brojim'. To mi je osobno jedna od najdražih pjesama - rekao je. No najveći boom na sceni im se dogodio nakon pjesme 'Lutka', koja se pjevala i diljem Hrvatske.

- U mojoj karijeri je bilo mnogo uspona i padova, a padove uvijek prebrodimo. Najbitnije je da i dalje radimo kao bend - rekao je. Sa 26 godina je odlučio da će se isključivo baviti glazbom, a želio ponovno surađivati s bendom 'Who see'.

Iako je pretprošle godine govorio kako više neće izdavati albume, ipak su napravili zaokret te najavili kako im uskoro izlazi novi album. Kaže kako nikad nema projekcije hoće li neka pjesma biti uspješna, već pričekaju da izađe u eter i tek tada stvaraju predodžbe.

Privatno voli otići na koncerte benda Letu štuke, a privatnost mu je strani pojam.

- Najnapornije je kad si poznat kad te ljudi dosađuju na ulici, a najbolje kad ponekad imaš prednost da preko reda nešto kupiš, a lijepo je i kad ljudi imaju dobru komunikaciju s tobom - rekao je.

Pitali smo ga i što misli o novom valu glazbe - trapu.

- Mladi izvođači se fokusiraju ne neke pogrešne žanrove koji se meni ne sviđaju. Volio bih čuti pjevača koji lijepo pjeva a ne pjeva plitki pop. Trenutačno je popularan trap kod mladih ljudi. To je normalno jer se žanrovi mijenjaju. I tu su isplivali novi izvođači koji imaju kvalitete, ali ja osobno ne slušam tu glazbu - rekao je.

