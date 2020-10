Zsa Zsa pred našim kamerama skinula šminku: 'Zbog akni me boljelo lice, nisam se smijala...'

Jelena Žnidarić (26) s fanovima je podijelila svoju borbu s aknama. Mjesec dana kasnije pokazala nam je svoje lice. I dalje s nedostacima, ali sad je ona drugačija - samouvjerenija i s nadom da će to ubrzo riješiti

<p>Ne mogu vjerovati da ću za potrebe ovog videa skinuti šminku. I uopće mi nije neugodno. To je takvo olakšanje i pao mi je kamen sa srca, rekla je pjevačica Zsa Zsa (26). Lice bez šminke, bez ikakvog Instagram filtera, sa svim aknama i ožiljcima, hrabro je pokazala pred našim kamerama i osvjetljenjem s kojim se može sakriti baš niti jedan 'nedostatak', ako to možemo uopće tako nazvati. </p><p><strong>POGLEDAJTE ZSA ZSU I NJEZINU PRIČU O AKNAMA: </strong></p><p>- Šminkam se od drugog razreda srednje škole, počela sam s otprilike 16 godina. Dosta sam se kasno počela šminkati s obzirom na svoju okolinu. Tek kad su mi počeli izbijati prvi prištići. Počela sam ih prikrivati jer me bilo sram. Nosila sam i šešir koji je kasnije postao dio mog identiteta. Skrivala sam se ispod njega - rekla je Jelena. Nakon puberteta, njezino lice se popravilo, a kaos je opet nastao s početkom karantene. Najgora faza, kaže, bila je kad se s odmora s mora vratila u rodni Čakovec. </p><p>- Ovakav tip prištića su većinom posljedica problema s hormonima. Organizam na taj način daje znak da nešto nije uredu s njim. To je malo teže rješivo. Na tome radim. Od moje prve objave na Instagramu pa sve do sada, riješila sam jako puno stvari na koži. No, sad imam puno ožiljaka. Bilo je to poprilično bolno. Nisam mogla spavati, nisam mogla prati lice jer me boljelo, nisam se mogla nasmijati kako treba. I dan danas kada nekoga upoznam imam uvodnu rečenicu 'nemoj me gledati, imam prišteve'. To je obrambeni mehanizam - rekla je.</p><p>Svi mediji raspisali su se o njezinom problemu s kožom lica kad je na Instagramu objavila video bez šminke. Ako ništa, barem na jedan dan, Zsa Zsa je mnogima pomogla da se u svojoj borbi s aknama ne osjećaju usamljeno. </p><p>- Jako puno njih mi se javilo, mama pogotovo. Imaju kćeri i sinove tinejdžere i oni se srame svoje kože. Kažu mi da sam ih uspjela motivirati. To je vrlo važno jer kad se osjećaš sam onda si si jadan, a kad vidiš da i netko drugi to isto osjeća ili suosjeća, onda ti je puno lakše. Javljale su mi se i djevojke i dečki i to mi je baš jako drago. Na ljude s aknama ne treba gledati s gađenjem, ima gorih stvari, ali mislim da je i ovo stanje za nekog jako teško, možda ne fizički, koliko psihički, jer znaš da imaš nešto na licu što nikako ne možeš sakriti - rekla je pjevačica. </p><p>Smatra da se žene većinom imaju potrebe popravljati jer će prije nego muškarci primijetiti nedostatke. To nam je, kaže, u ljudskoj prirodi, a kroz društvene mreže posljednjih godina nam je nametnuto i savršenstvo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Razmišljala sam da se u spotu pojavim bez šminke, no ne želim previše nametati tu temu ljudima. Mislim da je važna poruka, a ne to da Zsa Zsa ima prištiće. Cilj mi je da ljudi prihvate svoje stanje jer će vjerojatno biti bolje. Također, želim da ljudi pronađu to što je okidač za njihove akne ili drugi kožni problem. I ne se zaletavati s kremicama. A pojaviti se na eventu? Ne znam baš. Osjećala bih se nekako gola - rekla je. </p><p>Cijeli video pogledajte na <a href="https://youtu.be/4QuGhzZIoOI">YouTube kanalu 24sata.</a></p><p> </p>