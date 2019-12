Adventski kalendar sebičnosti - manje (njima) je više (tebi)

Jel i vi ponekad imate osjećaj da je Sandi praktički prekjučer izbacio pjesmu “Ljubav za sve”, a danas je skoro 30 godina kasnije i niste stigli napravit ništa za sebe?

Ja ovih dana imam, uvijek me uhvati ta neka čudna panika kad krene advent - vrijeme druženja, vrijeme kobasica i nesebičnog davanja; vrijeme kad se osjećam kao govno ako mi se ne da družit, ić na kobasice i nesebično davat.

Vrijeme kad ili izađem u gužvu i žalim što sam ikad napustila stan, ili ne izađem i onda sam tužna jer su svi vani i zabavljaju se.

Ili barem izgleda kao da se zabavljaju jer na storyima sve uvijek izgleda zabavno.

Ne znam, imam osjećaj da sljedećih mjesec dana svaki dan moram bit vani jer se to tako radi, to je normalno, to je u duhu nadolazećih blagdana.

A meni je u duhu trenutnog raspoloženja otkazivanje svih planova jer mi se NE DA.

I onda se osjećam loše jer mi se ne da, zbog čega mi se još manje da, i tako u krug i onda je Nova godina na koju mi se isto ne da i onda je siječanj i opet imam osjećaj da nigdje nisam bila, ništa nisam napravila i da sljedeći put MORAM bolje.

A neće mi se dat ni sljedeći put.

E prije nego što krenem dalje, moram s vama podijelit jednu sliku. Bratova žena je kupila ručnike neki dan, molim vas obratite pozornost na zemlju podrijetla pa me pitajte zašto ne želim izlazit među ljude.

Uglavnom, čemu ovaj čemerni uvod?

Nije čemeran (Bože kako ružna riječ), samo je presjek mojeg trenutnog razmišljanja, a moje trenutno razmišljanje je da me se na sve strane tjera (ucjenjuje) da budem vesela i društvena, s daškom Majke Tereze jer je to adventska norma.

Imam i konkretan (ili kako bi prevela ekipa s ručnika, cementni) primjer.

U nedjelju sam dobila mail naziva “Advent of kindness” - kalendar svakodnevnih dobrih djela od 1. do 25.12.

Zapravo je zabavna stvar, potiče te da radiš lijepe stvari za sebe i za druge, tipa da se osmjehneš strancu ili pošalješ nekom lijepu poruku, što je sasvim lijep kalendar malih simpatičnih aktivnosti, ALI…

…pogledala sam prozorčić u ponedjeljak, vani je pljuštala kiša, imala sam migrenu, a u rasporedu dobrh djela je pisalo “napravi kekse za susjeda” - i naljutila sam se.

Ne zato što je loše bit dobar prema drugima, nego zato što je to sad već prešlo u ucjenjivanje ljubaznosti.

Random acts of kindness je super stvar za stavit u Adventski kalendar, ali kad mi u ponedjeljak kaže da ispečem kekse za susjeda, onda se osjećam loše jer NEĆU, a ne bi se trebala osjećat loše jer nitko normalan ne peče kekse za susjeda osim ako mu je susjed ljubavnik ili porezni referent.

Žena nek mu peče kekse, nek si ih sam napravi, ja neću.

U kalendaru nesebičnih aktivnosti za četvrtak piše da napravim kućicu za ptice - jel ja izgledam kao dokona Kanađanka koja ima vremena, želje i znanja radit ptičje nekretnine?

Ima i prozorčić koji kaže “dajte slatkiše poštaru”, što je odlična ideja, ostavit ću mu ceduljicu u kasliću i napisat da nije bio tu kad sam mu htjela dat slatkiše ali da može otić stajat u red i čekat da ih dobije, tek od sutra, ali ne odmah ujutro jer se pošiljka još nije vratila iz Velike gorice, dođite malo kasnije.

Lijepo je brinut o drugima i bit nesebičan, pogotovo u ovo vrijeme kad su orašari posvuda i svi smo jedna prekrasna, dlakava obitelj, ali meni ovaj kalendar ljubaznosti stvara pritisak jer znam da ne mogu sve. Ili da jednostavno ne želim.

Zato sam - ovo je bio toliko nepotrebno dugačak uvod da je praktički skripta s Ekonomije - odlučila napraviti “Adventski kalendar neljubaznosti prema ikome osim prema sebi.”

Skraćeno onako kako bi skratio debil koji radi nečitljive skripte na Ekonomiji - AKNPIOPS.

(Slučajno zvuči kao energetsko piće protiv akni).

Uglavnom, Adventski kalendar neljubaznosti prema ikome osim sebi.

Jer ponekad treba zaboravit na sve i usrećit sebe (što je ujedno i moto svakog lika koji drka u tramvaju - isprike finim ljudima, masturbira u javnom prijevozu).

Ponekad treba mislit samo na sebe, a ovo je adventski kalendar za to.

I dalje uz njega smijete koristit i kalendar ljubaznosti i bit prekrasna, dobra, adventska osoba s daškom Majke Tereze, ali ne morate. Vama na dušu, kako bi rekle dosadne žene s kojima nitko ne voli pričat.

U nekim prozorčićima je zdrava sebičnost, u nekima zdrava lijenost, u nekima samo način da nekog diskretno raspizdiš - svi imamo dan kad nekog želimo diskretno raspizdt, zato i postoji “Lp” u mailu.

Što se tiče ovih dana koji su već prošli - kog briga, najbolji dio svakog adventskog kalendara je kad propustiš par prozorčića pa možeš otvorit sve odjednom.

Dobrodošli u AKNPIOPS, mjesto gdje je sebičnost supermoć.

Jedna topla adventska priča, pod uvjetom da nemate set metli u guzici.

Ljubaznost prema drugima je predivna stvar, ali predivno je i mislit na sebe. Realno, u svakom danu ima mjesta i za jedno, i za drugo.

Btw, na mojim društvenim mrežama je u tijeku veliko adventsko darivanje, svaki dan možete osvojit prekrasne stvari koje su često potpuno beskorisne, ali barem ne sjede u Vladi.

Svako jutro otvaram jedan prozorčić i otkrivam novi poklon, a ako vam se ne da čekat, na ovom LINK-u imate skoro sve što će bit unutra. To je ujedno i onaj Youtube video koji trebate pogledat da vidite 50 nijansi mog podbratka.

Srdačan pozdrav i nemojte zaboravit - sebičnost je jednako zdrava kao i nesebičnost ako ju pametno primjenjujete.*

*Prijave za lifecoach krstarenje od 16 tisuća kuna kreću uskoro, javim vam sve na vrijeme.

Do tad vam želim veselo vibriranje u sebičnom vortexu.

Lp.