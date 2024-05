Dr. Miličić: Ova bolest ubija brže i češće od raka, sada tražimo pretragu koja može spasiti ljude

U Hrvatskoj svakog dana najmanje jedna osoba premine zbog zatajivanja srca, a u prosjeku ih 16 dnevno bude hospitalizirano, kako pokazuju dostupni podaci Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. Unatoč tome, dosta građana i dalje ne zna za tu bolest srca zbog čega se u Hrvatskoj po prvi put organizira akcija ‘Mjesec zatajivanja srca’, tijekom svibnja.

U sklopu toga će Hrvatsko kardiološko društvo provoditi javnozdravstvene aktivnosti u suradnji s liječnicima obiteljske medicine i dijabetolozima, a građani će 25. svibnja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, imati priliku provjeriti parametre rizika od te bolesti te razgovarati s liječnicima.

Tim povodom razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskoga kardiološkog društva i upraviteljem Zaklade “Hrvatska kuća srca”, akademikom Davorom Miličićem, ujedno predstojnikom Klinike za bolesti srca i krvnih žila u KBC-u Zagreb i voditeljem Nacionalnog referentnog centra za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju.

Rizici bolesti

- Zatajivanje srca vodeća je zloćudna bolest današnjice, od koje boluje barem 1,5 do dva posto populacije, uz prosječno preživljavanje od svega pet godina od postavljanja dijagnoze. U Hrvatskoj je broj oboljelih oko 80.000, a riječ je o najčešćoj dijagnozi u osoba starijih od 65 godina te vodećem uzroku bolničke smrtnosti - rekao nam je akademik Miličić.

Akciju organiziraju, dodaje, kako bi upoznali javnost s tom opasnom bolešću, te s nužnosti njezina sprječavanja, otklanjanja rizičnih čimbenika, kao i što ranije dijagnoze i liječenja, koje može produljiti preživljavanje oboljelih za desetak i više godina.

- Ova je bolest jedna od najvećih izazova moderne medicine, a premalo se komunicira s javnošću o njoj. Najčešći rizici za srčane bolesti, poglavito za aterosklerozu, jesu hipertenzija, pretilost, šećerna bolest, poremećaj metabolizma masnoća i pušenje, kao i nedostatak tjelesne aktivnosti. Većina ljudi koji žive s takvim rizičnim čimbenicima imaju veliku šansu oboljeti od infarkta miokarda, koji unatoč modernom, učinkovitom liječenju ipak često dovodi do oštećenja srčanog mišića i nerijetko potom do zatajivanja srca - ističe Miličić.

Međutim, zatajivanje srca, dodaje, ima i brojne druge uzroke, kao što su primjerice kardiomiopatije – bolesti koje primarno zahvaćaju srčani mišić, od kojih su neke nasljedno uvjetovane.

Isto tako, dodaje da mnoge prirođene bolesti srca dovode do zatajivanja srca, kao i dugotrajne neregulirane aritmije srca. Osim infarkta miokarda odnosno aterosklerotske koronarne bolesti, uzroci zatajivanja srca su brojni.

Na neke možemo, kako kaže, utjecati, a na druge pak ne. Prema njegovim riječima, od zatajivanja srca umire 50% oboljelih unutar pet godina od postavljanja dijagnoze, što je gori ishod nego u osoba s različitim zloćudnim tumorima.

Foto: Dreamstime/Pixsell

- Budući da od zatajivanja srca boluje oko 2% populacije odnosno oko osamdeset milijuna ljudi u svijetu, s pravom se zatajivanje srca naziva najčešćom zloćudnom bolešću današnjice. Nije nam cilj uplašiti ljude o tijeku bolesti već nam je cilj informirati ih, kao i potaknuti liječnike obiteljske medicine da što ranije postave dijagnozu. Od početka simptoma pa do postavljanja dijagnoze prolazi previše vremena, riječ je o izgubljenom vremenu tijekom kojeg se mogla provoditi terapija koja je učinkovita i uglavnom sigurna glede nuspojava, a može produljiti preživljavanje za 8 do 13 godina, ako se na vrijeme postavi dijagnoza i rano započne s liječenjem. Međutim, ako se i zakasni s dijagnozom, u pravilu ima prostora za ublažavanje simptoma i poboljšavanje preživljavanja - upozorava akademik Miličić.

Simptomi bolesti

Prije svega, napominje da nakon postavljanja dijagnoze treba započeti složenu terapiju, koja se odnosi na kombinaciju nekoliko vrsta lijekova, a katkada i na ugradnju nekih uređaja poput kardioverter defibrilatora - koji mogu prepoznati i prekinuti zloćudne poremećaje srčanog ritma i tako spriječiti naglu srčanu smrt odnosno srčani zastoj.

- Najčešći simptomi zatajivanja srca jesu otežano podnošenje tjelesnih napora i zamor. Različiti znakovi mogu se zamijetiti na tijelu tijekom liječničkog pregleda ili kada pacijent sam uoči neke promjene, kao što su edemi od potkoljenica, nabrekle vratne vene, napadaji gušenja noću koji iziskuju ustajanje iz ležećeg položaja, nepodnošenje spavanja na niskom uzglavlju itd. Dakle, najčešće se mogu zamijetiti posljedice zastoja tekućine u različitim dijelovima tijela, zbog zatajivanja srca kao mišićne crpke za krvotok. Doduše, takvi simptomi mogu biti i posljedica niza drugih patoloških stanja, kao što je oštećenje bubrega, jetre, anemija, poremećen rad štitnjače, zloćudne bolesti. Zato se u sklopu ovog Projekta želimo izboriti za što bržu i racionalniju dijagnostiku u oboljelih. Postoji naime laboratorijski pokazatelj koji je vrlo osjetljiv i specifičan za dijagnozu zatajivanja srca, ali je u nas za sada dostupan samo u bolnicama, ali ne i domovima zdravlja odnosno u okružju obiteljske medicine - otkriva nam dr. Miličić.

Tako pacijenti, navodi, često nepotrebno mjesecima čekaju na kardiološki pregled i UZV srca da bi se došlo do dijagnoze. Oni u kojih je spomenuti laboratorijski biomarker normalnih koncentracija, gotovo sigurno ne boluju od zatajivanja srca i njihovu dijagnostiku treba usmjeriti prema drugim specijalistima, a ne kardiolozima.

- Ministarstvo zdravstva niti HZZO nisu bili protiv da se ova pretraga uvede u laboratorije domova zdravlja, ali je realizacija zapela na stanovitom protivljenju Komore medicinskih biokemičara. Nadamo se da će se problem u najskorije vrijeme riješiti po ugledu na postojeću, proširenu praksu većine zemalja EU - navodi Miličić.

Iduća važna poruka je, dodaje, važnost pridržavanja propisane terapije ne samo glede kombinacije lijekova već i postizanja ciljnih doza.

- Relativno nova skupina lijekova u svim relevantnim svjetskim smjernicama dobila je najvišu razinu preporuke i dokaza za liječenje svih vidova zatajivanja srca pa nastojimo da se u najskorije vrijeme i u Hrvatskoj odobre ti lijekovi za sve naše pacijente oboljele od zatajivanja srca. Ono što je pak utješno za naše bolesnike je činjenica da je RH vodeća po broju transplantacija srca na milijun stanovnika u Europi. U Hrvatskoj se lani obavilo 11.4 transplantacija na milijun stanovnika. To je tri do četiri puta više nego u UK te dvostruko više nego u Španjolskoj. Osim toga u Hrvatskoj su dostupni svi vidovi mehaničke potpore srcu odnosno krvotoku pa su po tome naši bolesnici iznimno privilegirani u odnosu na građane brojnih zemalja svijeta uključujući i neke zemlje EU - istaknuo je akademik Miličić.

Transplantacija srca i mehanička krvotočna potpora spadaju u tzv. napredne metode liječenja i primjenjuje se u bolesnika u završnoj fazi zatajivanja srca tj. kada oni više ne reagiraju na konvencionalnu, standardnu terapiju.- To znači da ako je i došlo do završne faze zatajivanja srca i za takve bolesnike postoji svjetlo na kraju tunela, pod uvjetom da nisu općenito odviše bolesni tj. da im nepovratno nisu stradali drugi bitni organi osim samoga srca ili su pak prestari za ovakve radikalne metode liječenja, jer je dokazano da su u starijih od sedamdeset godina rezultati takvoga liječenja loši. To je ujedno i poziv kolegama kardiolozima da na vrijeme upućuju bolesnike s teškim zatajivanjima srca u jedan od dva centra koji se bave transplantacijom i ugradnjom mehaničke potpore srcu kako bi se takvi pacijenti mogli spasiti i kako bi im se omogućilo dugotrajno i kvalitetno preživljavanje. To je KBC Zagreb -ujedno i Nacionalni referentni centar te KB Dubrava - poručuje Miličić.

Zagreb: Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što se tiče listi čekanja za kardiološke preglede i pretrage, one su, priznaje akademik Miličić, velike.- Svako čekanje na specijalistički pregled je prema naputku Ministarstva zdravstva reducirano na maksimalno 270 dana. No za bolesnike s ozbiljnim kardiološkim dijagnozama takvo je vrijeme predugo, stoga je potrebno ubrzati dijagnostiku zatajivanja srca sa širom dostupnošću spomenutog bio biomarkera iz krvi, kao i stanovitom trijažom bolesnika koji se prijavljuju za kardiološki pregled ovisno o uputnoj dijagnozi. Pacijenti sa sumnjom na zatajivanje srca spadaju u one koji bi trebali dobivati prioritetne termine - ističe Miličić.

Hrvatsko kardiološko društvo je, kaže, u trajnoj interakciji s liječnicima obiteljske medicine te za njih organizira edukacijske sadržaje i interaktivne okrugle stolove, kao i savjetodavne odbore.

- U doglednome vremenu još ćemo intenzivirati dodatne edukacije liječnika obiteljske medicine i za ostale zainteresirane kolege o suvremenim dijagnostičkim i terapijskim dostignućima u području zatajivanja srca - poručuje Miličić.

Zagreb: Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL