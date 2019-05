Ako te ljubav duboko ranila, ne traži partnera, traži terapeuta!

Jednu od prethodnih kolumni posvetio sam single prijateljici kojoj je pun kufer što joj svi govore da mora zavoljeti sebe i onda će konačno pronaći nekoga. Uostalom, zašto se to samo govori ženama? Kada ste čuli da se single muškarcima savjetuje da zavole sebe pa će onda konačno upoznati ženu svojih snova? Mislim da je omjer 50:1, toliko se češće ta rečenica uputi ženama jer eto, živimo u kulturi koja bi stalno popravljala i usavršavala žene. Živimo u kulturi u kojoj muškarci trebaju zadovoljiti osjetno niže standarde da bi bili dovoljno dobri za vezu, da bi bili proglašeni dobrim roditeljima... Uglavnom, problem moje prijateljice nije bio u tome što ona nedovoljno voli sebe jer bi bilo apsurdno da se svi problemi u ljubavi svode na to. Ali ipak snosi odgovornost što, na neki način, blokira ljubav.

Naime, ona je trenutačno preranjena. Bila je često i duboko povređivana u ljubavnim odnosima, još se nije dovoljno iscijelila i to je blokira. Za neke životne rane trebaju nam minute za oporavak, a za neke i nekoliko posvećenih mjeseci u kojima ćemo se ozbiljno primiti posla te kreirati drugačiji doživljaj i smislenije razumijevanje tih teških iskustava. Jer trenutačno je preljuta na cijeli muški rod, a to je ne samo potpuno krivo usmjerena ljutnja, nego je tragično kontraproduktivna kad želiš pronaći nekoga. Shvaćate li koliko je to apsurdno - želiš pronaći muškarca, a istovremeno ih sve želiš poslati u neku stvar!? Onda nije čudno da upravo tamo i završi sljedeći odnos!

Drugim riječima, ako imate otvorene rane, ako niste zacijelili svoje ljubavne traume, nemojte tražiti dobrog muškarca. Radije pronađite dobrog terapeuta! Ili dobru knjigu, dobar tečaj... Zacijelite te rane jer ako one dominiraju vama, vrlo je vjerojatno da će ih sljedeća veza još više produbiti. Naravno, svi mi imamo neke nezacijeljene rane, no važno je da one ne dominiraju (u) vama. Važno je da ste svjesniji onoga što možete dati nekome, nego boli koju ste osjetili u prethodnim odnosima. Važnije je da ste svjesniji svoje ljepote, nego onih ružnih trenutaka iz prošlosti. Ključno je da su vam osjetno jasniji ljubavni uspjesi, nego što vas određuju vaše rane.

Nije problem ako imate ljubavne rane jer to samo znači da ste čovjek i da ste voljeli. Svi imamo neke rane. Ali jest problem ako vas te rane vode, ako su dominantne, ako vam one nameću zaključke. Ako vas one više pune gorčinom, nego što vas svjesnost da imate nešto lijepo u sebi puni osjećajem ljepote i uzbuđenosti, e to je problem!

Rane su dominantne u trenutku kad zaključite neku glupost o odnosima, npr. da više nema dobrih muškaraca ili da su svi muškarci isti ili da su žene prezahtjevne ili da se vama ne može dogoditi ljubav. Samo kada zaključujete iz osjećaja povrijeđenosti možete doći do ovako tragično promašenih zaključaka. Jer ako ste naletjeli na 5 jadnika koji vas nisu znali poštivati, pravi zaključak nije da su svi muškarci kreteni. Umjesto da išta zaključujete o muškarcima ili o ljubavi, mudrije je upitati se – Zato sam baš ja naletjela na takve jadnike? Što je to u meni, u mojim uvjerenjima o ljubavi ili o muškarcima što me gura baš na takve muškarce? Jer niste samo naletjeli na njih, nego ste ih još i zadržali i onda nije ni čudo da se osjećate jadno nakon takvog iskustva. Dakle, ako naletite na jednog jadnika koji vas ne zna voljeti, problem je možda u njemu. Ali ako naletite na 5 takvih, problem je u vama i vašem doživljaju vas samih ili ljubavi uopće jer u svoj život privlačite i zadržavate upravo takve muškarce.

I znam da je nekima to teško čuti, ali ima i nešto dobro u tome. Ako je problem u vama to zapravo znači i da je rješenje u vama! Da možete promijeniti svoj doživljaj sebe, ljubavi ili muškaraca pa konačno počnete privlačiti i zadržavati zrelije i zdravije partnere! One koji će znati s vama. Zato i trebate naučiti funckionirati sa sobom jer tek tada možete privući one koji će znati s vama.

Dakle, nemojte sve muškarce poslati u neku stvar. Radije tamo pošaljite neka svoja tupkasta uvjerenja o sebi ili o svijetu. Vjerujte mi, srce će vam biti zahvalno! Nemojte samo lijeno zaključiti da ljubav nije moguća jer to iz vas progovara vaša povrijeđenost, a ne zdrav razum.

Nemojte zaključiti da niste spremni za ljubav, nego da niste bili spremni za ljubav. I onda se potrudite osjećati puniju ljubav prema sebi, razviti realna očekivanja od odnosa, naučiti bolje razumjeti druge... To će vam sigurno pomoći u pronalaženju ljubavi. Pogrešni zaključci i žalopojke neće!

Jer ljubavni odnosi imaju tu moć da nam apsolutno zagorčaju život ili da nam osvijeste kako je život svet. A na nama je pobrinuti se da nas ipak nauče svetosti života!

