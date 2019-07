Danas je baš savršen dan za početak kreiranja boljeg života! Neki ljudi misle da im se život jednostavno dogodi. Da su oni tek slabašni list na nečijem vjetru. Misle da ih je netko drugi osudio na njihov život. A oni ni krivi ni dužni, eto, plaćaju kaznu.

Autor

Gotovo da nema promocije na kojoj ne čujem nešto u stilu: „E, moj Bruno, lako je tebi s Majom, ali ne znaš ti kakav je moj Marko...“

Kao da ona nije birala tog Marka. Kao da je jednog dana prije 23 godine kupovala kuću, a nije znala da se mali Marko skriva u ormaru u podrumu. Gleda ona spavaće sobe i ne čine joj se loše. Okućnica fantastična. Kvaliteta gradnje za poželjet'. Kuhinja ima otok, prirodno svjetlo, i još gleda na jug, tako da je neće ubijati poslijepodnevno sunce. Sve je pregledala i bilo jako sretna, osim što se, eto, nije sjetila provjeriti ormar u podrumu. I tako zadovoljno kupi kuću i krene s uređivanjem, kad ono, čudni zvukovi iz podruma. Možda je kuna, pomisli... Nadam se da nije štakor, samo da nije štakor, mrmlja u sebi dok se spušta drvenim stepenicama do podruma. Baterijom osvijetli kuteve podruma, kad ono... shvati da zvuk dolazi iz ormara. Sada već pomisli da se možda neka mačka zavukla unutra... Približi se ona ormaru, a iz njega se samo pojačava nesigurno tapkanje. Primi metlu koja je stajala desno od vratiju, za svaki slučaj, ako je mačka bijesna... otvori vrata... kad ono... umjesto bijesne mačke, ugleda nepripitomljenog muškarca. Točno onakvog kakvog broooojne žene najviše vole jer eto, nekako si umisle da će ga baš one dovesti u red. I sad si misli: A što ću kad je već tu, ne mogu ga ostaviti samog. Neće se on sam snaći, bolje da se oženimo pa ću ga ja već srediti.

I tako mali Marko, ni kriv ni dužan, završi s njom, ni krivom ni dužnom.

Mrvicu karikiram, ali slične su misli u glavama mnogih osoba koje jednostavno ne mogu prihvatiti da su one birale svoje partnere. Kao da su partneri doista nehotice došli s kućom. Ili su ih možda jednog dana našli napuštene uz cestu... šeću se mali Rex i mali Marko, a one zaključile da je dresiranje Rexa prevelika odgovornost pa pomisle da će lakše odgojiti Marka i voilà... Eto braka!

Kada na promocijama ukažem na to da su birale svoje partnere (a češće se na to požale žene), obično uslijedi kontraargument: Ali nisam ja znala kakav će on biti!

A to je intelektualno kilava besmislica. Znate zašto? Zato što ste gotovo uvijek znali kakav će biti vaš partner ili partnerica! Gotovo uvijek! Vidjeli ste rane znakove, čuli odgovore na neka ključna pitanja, ali ste se naivno nadali da će se promijeniti.

Možda čak i niste izravno razgovarali o tome, ali se sjećate onih situacija kad ste s društvom ostali duže, uz koju čašicu pa se jezik razvezao i čuli ste one komentare od kojih ste se naježili. Sjećate se njihove infantilne reakcije kad ste imali prvu krizu. Sjećate se što su rekli o odgoju s čime se nikako niste mogli složiti. Vidjeli ste sve to, ali ste odlučili ne vidjeti jer ste željeli naivno vjerovati da će se promijeniti! Priznajem da zaljubljenost zna zbrčkati našu percepciju, ali ipak ste vidjeli što vas čeka jer niste bili zaljubljeni 24/7 čitave tri godine prije braka. Znali ste. Gotovo uvijek ste znali, ali ste se nadali da će se promijeniti.

Ali to nije sve. Zapravo je ključan drugi argument. Čak i da imate dojam da on/a nisu vaš izbor, da su se doista skrivali u ormaru i da na početku niste znali tko je vaš partner, to što ste i danas zajedno jest vaš izbor.

Svaki dan birate svoj život! Svaki dan! Ako ste u braku 20 godina, vi ste svaki od tih 7 300 dana odabrali biti u braku. Svaki dan imate mogućnost izbora što ćete napraviti sa svojim životom. I nikako ne tvrdim da se na velike životne promjene trebate odlučiti preko noći. Dapače, za velike je odluke ključno pripremiti i svoj unutarnji svijet, ali i vanjske okolnosti. Ali još manje tvrdim da same sebe morate osuditi na doživotnu kaznu samo zato što ste prije 20 godina nešto odlučili. Jer svaki dan možete ispraviti svoje jučerašnje odluke. Svaki novi dan prilika je za početak kreiranja novog života!

Svaki dan biramo ostati na poslu koji nas ubija, umjesto da tražimo nešto bolje.

Svaki dan biramo ostati u prijateljskim odnosima u kojem nema prostora za nas, umjesto da osnažujemo osjećaj da vrijedimo više pa potražimo ljude s kojima ćemo biti kompatibilniji!

Svaki dan biramo ostati s našim Markom, u bilo kojem životnom području!

I svakog dana imamo novi izbor – hoćemo li i dalje izmišljati izgovore zašto smo doživotno osuđeni biti s Markom ili ćemo smišljati načine kako početi kreirati život kakvog zaslužujemo! Nitko ne zaslužuje potratiti život s Markom samo zato što prije 20 godina nije znao drugačije odabrati. Danas znate ili barem možete početi saznavati. Danas je savršen dan za početak kreiranja drugačijeg života.

Ne morate odmah promijeniti sve, ali krenite barem sa svojom unutarnjom stvarnošću. Krenite s osvještavanjem da zaslužujete više. Da zaslužujete primiti ono što možete dati. Da zaslužujete! Da zaslužujete više sebe u svom životu. Danas je savršen dan za to.

Sretno!