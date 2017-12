Ella Dvornik: Svi me poštedite svojih 'dobronamjernih' savjeta Dobronamjerni savjeti nepoznatih ljudi su laž, prijevara, oslikana zloba ljudskog bića lijepim kristalićima. Na površini izgleda kao da ti želi pomoći, kao da se brine, da mu je stalo...

Petak, 22.12.2017.

A u biti samo želi prenijeti suprotnu poruku od onoga čime želi pomoći. Dobronamjerni savjeti nepoznatih ljudi su savjeti koji se ne slušaju. Kao što ne slušaš pedofila koji ti kaže da će ti biti toplije u njegovom kombiju na zimi, tako ne slušaš ni dobronamjerne savjete nepoznatih ljudi na internetu.

Nije da ih ne slušaš jer su netočni, već ih ne slušaš jer nisu promišljeni, niti rečeni sa željom da ti bude bolje, ćec isključivo da se osjećaš lošije i da bi se oni nahranili tvojoj negativnom energijom jer njima fali upravo to zbog čega negoduju tebi.

Dobronamjernih savjeta u mojem životu ima već toliko da pucam od dobrote, oni koji ne žele pisati direktne ružne riječi, dijele dobronamjerne savjete.

Iskreno radije bih da me netko izvrijeđa nego da mi glumi savjetovalište, jer ljudi koji dijele savjete, a ne poznaju te imaju rezerviran deveti krug pakla.

Najavljeno mi je već prije da kad rodim da ću pucati od dobrote, da neće biti žene koja će odoljeti dati poneki savjet, spremila sam se i naoružala i tako spremala sve savjete koje su mi tokom nekog perioda žene udijelile.

Najgori dobronamjerni savjet je bio da prestanem raditi i da se posvetim djetetu. Prvo, činjenica da netko uopće misli da se ne posvećujem svojem djetetu je apsurdna, jer se svaka mama posvećuje svojem djetetu, osim ako je psihopat, al to se onda i vidi.

Druga stvar je da svatko od nas ima drugačije živote i baš zato što mnogi ne znaju kakav život živiš i kako on funkcionira ne mogu ti dati adekvatan savjet. Na primjer, da ja sad prestanem raditi kompletno dogodilo bi se nekoliko stvari. Prva stvar je da ne bih zarađivala novac. To znači da ne bih mogla platiti svog odvjetnika u firmi, svog knjigovođu i troškove svoje firme, to bi rezultiralo blokadom iste firme jer se država ne bi mogla naplatiti.

Okej, imala bih otvoren porodiljni i dobivala bih naknadu od države, ali ta naknada ne bi mogla pokriti moje životne troškove, pošto si isplaćujem plaću puno veću od maksimalne porodiljne naknade, i samim time imam veće troškove jer sam sve podredila svojoj zaradi. To zatim znači da ne bih mogla platiti troškove stana i režije, pa bismo tako moje dijete i ja morali se iseliti u neki drugi dom, znači dodatni stres i problemi. Isto tako djevojka koju zapošljavam da radi za mene bi ostala bez posla, jer ju ne bih mogla platiti, pa bi tako i ona ostala bez svojih primanja za svoje dijete i svoje životne troškove.

Sebičnom odlukom da prestanem u potpunosti raditi bih uništila nekoliko jako bitnih stvari ne samo sebi, već i ljudima oko sebe, a najviše svojem djetetu koje ovisi o meni i stvarima koje mu pružam, kao što su financijska sigurnost, topli dom, zdravlje, hrana.

U biti, baš zato što radim, imam mogućnost da se posvetim svojem djetetu na najbolji mogući način, i baš zato dobronamjerni savjet je sve samo ne dobronamjeran. On je zrcalo nezadovoljstva osobe koja ga je dala. Jer upravo ta osoba tajno priželjkuje da je ostala raditi, i da nije slušala upravo taj dobronamjerni savjet.

Možda ta osoba mrzi svoj posao, al ja svoj itekako volim.

Najgore od svega je ipak što postoje ljudi koji uopće razmišljaju na taj način, da imaju tu potrebu da savjetuju druge iako ih uopće ne poznaju. To govori mnogo o tim ljudima, i u najmanju ruku je žalosno. Na takve ljude se ne možeš ljutiti, jer znaš da svojim riječima prikazuju sliku svojeg života, pa ti nekad dođe da ti njima daš dobronamjeran savjet, a to je baš suprotno od onoga što su oni savjetovali.

Savjet je ovaj: Odi radit nešto, očito ti je vrijeme, kad uz svoje dijete imaš vremena dijeliti savjete po internetu. Ako to nije pokazatelj da je vrijeme da se vratiš poslu onda ne znam šta je, jer ga očito imaš viška.

Možda da imam manje životnog iskustva, takve stvari bi me iznenadile, ali sam prošla dovoljno u svojem životu da mogu pročitati ljude. Nažalost, voljela bih da ne mogu, jer glupost je zaista zlatna.

Upoznala sam u ovom svojem poslu tisuće ljudi, što oštećenih, što ludih, što istraumatiziranih. Oduvijek sam bila mamac za oštećene ljude. Nakon nekog vremena čovjek se privikne na sve. Zato uvijek kažem da je moral jako relativna stvar. Čovjek se na sve može priviknuti. Jednom kad izađeš iz zone komfora, i ta zona postane komforna, i što dalje ideš više se privikavaš na svakojake situacije i ljude.

Na ovom svijetu ne postoji više ništa što me može šokirati ili iznenaditi, ali moram priznati da u ovo doba interneta i informacija koje nam se nude, očekujem od ljudi da ipak imaju nekakav razum. Da preispitaju sami sebe prije nego svijetu prikažu manjak moždanih vijuga.

Činjenica da neki ljudi danas i dalje misle da smo svi isti i da su njihovi savjeti pravomoćni za ostatak populacije je tužna. Ljudi danas sve manje koriste mozak. Žele da im je sve nacrtano i ispred nosa. Zato danas kad gledate video na internetu, na početku videa se ljudi prvo pet minuta opravdavaju i ispričavaju prije nego krene sadržaj. Moraju debilima sve objasniti u crticu da se ovi ne bi osjećali prozvanima da ostavljaju savjete. Nikome se ne da malo istražiti ili promisliti… Jedva čekaju da nađu nešto na šta se mogu nakačit i onda srat. Al doslovno srat, ljudi moji, jer ga baš seru da ga seru. Ne može teta Violeta proizvest toalet papira dovoljno da svim ljudima interneta obriše govna s brade. Maltene da u videu spašavaš dijete od gušenja netko bi vidio u pozadini osušeni list cvijeća pa ti savjetovao da ga iščupaš ili zaliješ. ‘’Svaka čast šta si djetetu spasila život… Možda je imalo alergijsku reakciju na onaj osušeni list iza u pozadini, pa eto idući put ga iščupaj’’.

Ajde u pičku materinu hahah, al stvarno. Ako znate nekog tko ima toliko vremena u životu pošaljite ga u tri pm, pa nek tamo istražuje. Uz sve ovo šta imamo danas, ljudi su se zaista ulijenili. Em više nemaju bontona, em su se poglupili… Google koriste isključivo da guglaju tračeve i pizdarije, a svi su puni pretpostavka, ko da im je u životu jedino bitno da nešto pogode. Kad te neće lutrija, neka te pretpostavka.

Moj ‘’dobronamjerni’’ savjet svima je da, ak se već namjeravaju žalit i ljutit da se okrenu ljudima koji ih, da prostite, zaista guze. Političarima, kradljivcima, onima koji zaista u svoju korist čine zlo drugima… Zlostavljačima djece i životinja, pedofilima, neka tu svoju negativnu energiju i dobronamjerne savjete daju ljudima kojima zaista trebaju. Neka prestanu usmjeravati svoje negativne misli običnim ljudima koji žive svoj život, jer vas oni istim neće ugroziti. I još jedan savjet ljudima koji primaju savjete na dnevnoj bazi.