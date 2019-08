'General' je nepotreban film koji smo svi mi skupo platili!'

Bez obzira na to što je to tako složeno, ja o ovome moram pričati kao o filmu.

Prvo montaža. Zamislite vi stravu u očima tog montažera kojeg je dopao zadatak da osam epizoda serije gdje će svaka epizoda biti cca sat vremena duga svede na film od koja 2 i pol sata. Kao da uzmete nekakav Band of Brothers i onda napravite film od toga. Ukratko - ne ide.

Svako malo sam ostajao zbunjeni jer je u prethodnoj sceni lik bio ok s tim tipom, a sad su skroz posvađani iiii kako se on sad odjednom spetljao s ovom ženom? Jasno se vidi da se moralo izbacilo hrpu toga, previše toga, da bi film stao u neku razumnu minutažu.

Zvuk je…. O moj bože. Tko je ovdje montirao zvuk, treba u zatvor ili gdje već ideš kad loše radiš. Znači imate scenu i čujete govor istog lika na 3 različita načina, na 3 različita mikrofona. To para uši i nije mi jasno da se to tako ofrlje napravilo. Ne znam hoće li biti išta bolje u seriji, javite mi to ako je budete gledali, ja neću. A i glazba, nevjerojatno je da je netko bio plaćen za nju, dok ja svoje videe i ovaj tekst radim besplatno.

Sam film izgleda više manje ok, ima par krasnih kadrova dalmatinske zagore, jedna lijepa zimska noćna scena i... To je više-manje to. Kostimi su mi, uz par iznimaka, više-manje izgledali autentično, jedino su bili malo prečisti. Brate mili, rat je, a svi su popeglani i čisti.

I cijelo vrijeme se vidi da u biti gledate seriju. Pokreti kamere su mi bili kao da sam gledao “Kralj i ja” iz ‘59. Fiksni kadar, ili ide malo lijevo, malo desno. Tu i tamo nešto snimljeno dronom, to se valjda netko zabunio. Kinematografski je jako nenadahnuto. Fantastično je kako su uspjeli scenu s pet tenkova koji šibaju preko polja učiniti bezveznom.

Na kraju imamo naravno - scenarij, odnosno dijaloge. Mislim da bi u naš leksikon trebala ući fraza “Vrdoljakov zarez”. To vam je pretjerana dramatska pauza nakon zareza. Dakle (recite u sebi tri puta “Plitvička jezera”) ovako nešto. Ima toga još. Razgovori su uglavnom na razini filmova iz 60-ih, znači klasični Vrdoljak. Snimamo film, ali pravimo se da smo u kazališnoj predstavi. Talenta je ovdje puno: Višnjić, Navojec, Bitorajac, Nadarević, Janjićka, Gregorić, ali ne možeš ti biti toliko dobar glumac koliko scenarij može biti loš. Svi ovi su se već negdje dokazali i u ovom filmu (seriji) jedino glumački talent nije problem.

Ovaj video ću zaključiti malo drugačije i jaaaako me tu zanimaju vaši prijedlozi. Može se tu pridružiti i ekipa van Hrvatske s prijedlozima, ali ovo će najviše zaboljeti moje sugrađane. Dakle, ovako: ovaj film je nepotreban. Nemojte ga ići gledati, nije vrijedan vaših para. Već ste ga ionako platili, taman posla da ga plaćate opet.

Da, praktički u potpunosti je financiran javnim novcem, otprilike 30 milijuna kuna, 30 milijuna kuna vašeg novca. Za 30 milijuna je teško snimiti bilo kakav film, a kamoli ratni miniserijal. BoB je koštao cca 100 milijuna dolara, znači jedno 15 puta više. I da, General izgleda jedno 15 puta lošije. A nepotreban je jer će vjerojatno probuditi neke stare boli iz prošlosti, ne znam zašto bi to itko htio. Film objašnjava vlastito postojanje onom “da se ne zaboravi”. Neće se zaboraviti, ali i sam je Gotovina, koji se distancirao od filma najviše što je mogao, rekao da je rat treba ostati u povijesti i da se okrenemo budućnosti. Ironično, upravo s tim citatom završava ovaj “film”.

A sad je pitanje za vas. Da vam netko pokloni 30 milijuna kuna za napraviti film, pod uvjetom da se mora temeljiti na stvarnim događajima, o čemu biste ga snimili? Ja bih recimo volio da se snimi igrani film o Janici Kostelić, već smo imali dokumentarac, ali ja želim igrani film koji će malo dramatičnije prikazati neke trenutke u njenoj karijeri. Primjerice, pucaju joj žuljevi, pa padovi i operacije, ozebline u mladim danima, avanture u sauni… tu bi možda trebalo uzeti neke slobode, ali ja bih te slobode rado uzeo. Onda možda nekakav SF o Mati Rimcu koji počne kao i u stvarnost, ali u jednom trenutku postaje Iron-Man.

Ili možda nekakav o Nenadu Bakiću gdje pratimo hrvatsku STEM revoluciju, spašavanje Varteksa, pa se onda s odjeće širi na nakit i parfeme, satove, na račun STEM revolucije postajemo IT velesila i Švicarska posuđuje novce od nas. Ili recimo, što bi pogotovo bilo super, ova priča o Ribafishu ovog ljeta. Čovjek je plivao od otoka do otoka radi uspomene, ali i vjerujem svojevrsne terapije na veliku tragediju u njegovu životu. To da se malo dodatno izdramatizira i možemo imati hrvatski First Man. Btw, ako niste pogledali First man, imate moju preporuku. A vaše prijedloge mi šibajte u komentare.

