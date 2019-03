Lako do seksa, a, kao, teško do ljubavi? Pa i nije baš to tako... Svi smo si zadali nekakve ideale ljubavi i idealne partnere koji bi te ideale trebali zadovoljiti. Tražimo idealnog ljubavnog partnera u situaciji u kojoj smo sami miljama daleko od idealnog.

Teorija ˝Lako do seksa, teško do ljubavi˝ je teorija koje se drže oni koji ne mogu pronaći ljubav pa za to krive stotinu drugih stvari, a dostupnost seksa je najjednostavnija. Jer što može ubiti ljubav više od ljudi koji se seksaju? Čim postaviš to pitanje zvuči glupo. Zašto bi seks bio loš? I zašto bi dostupnost istoga bila loša?

Mislim da su se i najprimitivniji umovi današnjice pomirili s činjenicom da se ljudi seksaju prije braka. Seksaju se i bez ljubavi, osjećaja, ma seksaju se i da si ne znaju ni ime. I jel se zbog toga postoji manja mogućnost da nađu nekoga koga će voljeti? Ja bih ipak rekao da ne.

Seks je oduvijek dostupan. Ženama pogotovo. Dovoljno je namignut. Muškarcima isto više nije teško. Ali ne ruši to ljubav, to može samo pomoći da se prije nađe nekakva ljubav koja se može izroditi iz prvotno nebitnog fizičkog odnosa. Mislim da je problem u svima nama neovisno o fizičkim aktivnostima.

Svi smo si zadali nekakve ideale ljubavi i idealne partnere koji bi te ideale trebali zadovoljiti. Tražimo idealnog ljubavnog partnera u

situaciji u kojoj smo sami miljama daleko od idealnog. Sigurno da će ona djevojka koja pažnju na sebe skreće isključivo fizičkim atributima i dvosmislenim porukama teško pronaći pravog muškarca i pravu ljubav.

Zašto? Zato što pravi muškarac traži pravu ženu. Prava žena ne mora gurnuti svoje sise u prvi plan da bi bila zanimljiva. Prava žena ne mora imati J.Lo dupe da bi bila simpatična. Prava žena u principu i ne treba muškarca kao što trebaju ove koje su ´poluproizvod´.

Pravoj ženi muškarac dođe kao oslonac i prijatelj u životu, a ne kao onaj koji sve razmišlja umjesto nje dok je ona samo lijepa. Isto vrijedi i za muškarce koji kao ´ješku´ na sebe same stavljaju isključivo materijalne stvari. Dobri auti, boce alkohola po stolovima, putovanja, razbacivanje (vrlo često imaginarnom) lovom kako bi kao pauni privukli pažnju onih djevojaka koje su pune u sisama, a prazne u glavi.

Isti takvi muškarci će sami sebe uvjeravati kako žele istinsku ljubav, ali s druge strane ni oni sami nemaju ništa drugo za ponuditi osim onog ˝života na vani˝. Takvi muškarci i žene će se jako puno seksati. Teško će doći do ljubavi. Ali ne zato što se puno seksaju, nego zato što su prazni i površni.

Predrasude nas isto tako još uvijek uništavaju. Svi smo za sebe uvjereni da smo duboki i jako neskloni predrasudama, ali i dalje nas one pogone većim dijelom života. Tako će sve one spomenute djevojke biti kurve. Ma može među njima biti i određeni broj onih koje su istinski savršene, kako fizički tako i u glavi, ali stavljat ćemo ih u isti koš.

I to ne kurve u smislu da su spavale s puno frajera, već kurve zato što u principu samo prodaju svoj fizički izgled. What you see is what you get fora. Napalio si se na par sexy profilnih, ali dalje od toga ne ide. I nećeš dobiti više. Ista je stvar s muškarcima. Svi oni koji smatraju da je njihova najvažnija osobina stanje na računu i vozni park su krkani. Krkani koji imaju mali ku*ac pa ga kompenziraju velikim autima i skupim igračkicama.

Od takvog lika možeš dobiti udobnu vožnju skupim autom, skupe večerice i tonu seksa. Ali apsolutno ništa više. Ustvari možda pokoji šamar kad kompleksi krenu radit malo žešće. Je li to put za pronaći ljubav?

I kad se takvi traže, naći će se. Poseksati će se vrlo lako, ali pravu ljubav neće dobiti. Je li to zbog dostupnosti seksa ili zbog idiotizma obje strane?

A ako na predrasude dodaš i ego, imaš idealnu kombinaciju za puno seksa i nula ljubavi. Svi se kunu da vole uspješne ljude, ali jako puno njih voli da su ti uspješni ljudi samo oni. Ako se muškarcu dogodi da je žena uspješnija od njega, ego opako pati. Jer svi kao živimo u modernom svijetu i ne zamaramo se pričama iz prošlosti, ali velik broj muškaraca i dalje ne može podnijeti da je žena uspješnija od njega.

Nastaju oni silni upitnici iznad glave i niz pitanja kako, gdje i zašto? I onda neko vrijeme traje gluma koja prije ili poslije mora puknuti. Tako pukne i ljubav. Ne zbog seksa, već zbog ega. Žene su uvijek u potrazi za sigurnom lukom u muškarcu. Nek je vrijedan, sposoban, radišan. Ako je sve to onda je i uspješan. Ako je uspješan onda nekad posao mora doći na prvo mjesto. Kad posao dođe na prvo mjesto, žena više ne zna što želi.

S jedne strane je super živjeti financijski sigurno i imati vrijednog frajera, a s druge strane posao ne može biti bitniji od nje jer onda nešto nije u redu. Usuglasiti želju za pažnjom i želju za sigurnim životom nakon nekog vremena postane nemoguće i opet sve puca. Pogađate, opet ne zbog dostupnosti seksa. A zapravo je sve vrlo jednostavno.

Prvo moramo znati što istinski želimo od te neke naše potencijalne ´bolje polovice´ i onda takve ljude i tražiti. Ako stvarno tražimo ljubav onda trebamo prestati trošiti vrijeme na one za koje znamo da nam to ne mogu pružiti i onda biti istinski razočarani kad se dogodi neizbježno – raspad sistema.

Kad se nađu ljudi koji odgovaraju oni realnim parametrima koje smo si zadali zaboravljaju se ega, predrasude i niz glupih ideja. Onda se takve osobe međusobno grade i guraju kroz život. Je li to teško naći? Naravno da je.

I tu nema nikakve dvojbe, ali možda ćete baš sutra naći takvu osobu koja je izmorena od uzaludne potrage za tom nekom savršenom drugom polovicom samo na jedan tren odlučila testirati tu dostupnost seksa. I možda se baš i vi nađete u istoj situaciji i iz tog dostupnog seksa nastane ljubav koja će vas zauvijek povezati.

U toj situaciji je lako do seksa, a još lakše do ljubavi. Nemojte se nikada povoditi onime što svi misle jer kako kaže poslovica : Kad svi jednako misle, znači nitko ne razmišlja mnogo i zato razmišljajte i ne obazirite se na teorije koje se odnose samo na one koji žele da se na njih odnose.

