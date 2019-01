Može li Gonzalo Higuain riješiti 'problem broja 9' u Chelseaju? Publika na Stamford Bridgeu navikla je gledati više defenzivno orijentirane trenere poput Mourinha ili Contea, stoga je dolazak Maurizia Sarria na njihovu klupu označio potpuni zaokret.

Sarri nije samo nogometni trener, on je ideolog. Njegov sistem je jako kompliciran, potrebni su mu „njegovi“ igrači koji ga razumiju, a posebno mu je potrebno vrijeme da se nova ekipa prilagodi na takav taktički zaokret. No, Chelsea je sjajno ušao u sezonu, pobijedili su prvih šest utakmica, a Sarri je prvi poraz na klupi doživio tek u 12. kolu. S vremenom su ekipe pronašle način na koji se treba postaviti protiv „Sarriballa“ i izgleda da će se Chelsea morati dosta potruditi kako bi osigurao Ligu Prvaka iduće sezone.

Chelsea je previše ovisan o Edenu Hazardu, Sarrijeva jako slaba rotacija dovodi do zamora glavnih igrača, sve je više upitnika kako ukomponirati Kantea i Jorginha zajedno na terenu, a najveći problem trenutno je pozicija centralnog napadača. Alvaro Morata bio je startni napadač, no nakon dobrog početka upao je u golgetersku krizu. Španjolac ima psihičkih problema koji su nastali nakon njegovih velikih promašaja pred protivničkim golom, svaka iduća situacija bila je još gora za Moratu, previše je razmišljao o tome, čak je priznao novinarima da je upao u depresiju.

Sarri je uskoro za prvog napadača postavio Oliviera Girouda, Francuz možda nije zabio puno golova, no odlično je surađivao s Edenom Hazardom. Do izražaja je dolazio Giroudov prvi dodir i njegova igra kada je leđima okrenut golu, slično kao što je surađivao s Griezzmanom na SP-u u Rusiji.

No, problem Girouda je taj što Sarri ne cijeni previše trome igrače, Francuz ne može igrati visoki presing, stoga je Sarri odlučio staviti Hazarda u srce napada. Sarrijev Napoli je igrao najbolji nogomet baš kada je Dries Mertens igrao „lažnu devetku“, istu praksu Talijan je pokušao provesti na Stamford Bridgeu, no to ne izgleda previše uspješno za sada. Otkad je postavljen u vrh napada, Hazard je za osam odigranih utakmica upisao skromna tri gola i tri asistencije. Na ovoj poziciji ima premalo vremena na lopti, Chelsea s Hazardom u sredini gubi previše na kreaciji, a nema drugog igrača ili dubini na klupi da to nadoknadi.

Otkad je Hazard prebačen u sredinu, Marcos Alonso je osjetno pao u formi, nema više one suradnje između njega i Hazarda na lijevoj strani preko koje je išla većina Chelseajevih napada. Arsenal je protiv Chelseaja krenuo u formaciji dijamant, isti su recept imali Spursi kada su nanijeli prvi poraz ekipi Chelseaja ove sezone.

Dele Alli i Aaron Ramsey su u ulozi iza dvaju „napadača“ imali zadatak markirati Jorginha i dati mu što manje vremena na lopti. Kada je Jorginho neutraliziran, većina Chelsijevih napada išla je tako što stoperi (David Luiz) traže dugom loptom utrčavanje krila iza leđa obrane ili su igru gurali na bekove (Alonsa).

Kao na primjeru ispod Alonso je imao puno ovakvih situacija na utakmici, igrači Arsenala su mu s namjerom otvarali prostor za ubačaj, jer su znali da Chelsea nema igrača koji te ubačaje može pretvoriti u gol. Na slici ispod samo su Hazard i Kante u šesnestercu, znamo da Hazard, a pogotovo Kante nisu poznati po golovima nakon ovakvih situacija.

Sljedeća slika možda i najbolje oslikava Chelsijeve napadačke probleme. Hazard pokušava ući u „džep“ između stopera i beka, Willian svojim ostankom na poziciji samo stvara gužvu u lijevom međuprostoru odakle je Hazard najubojitiji, dok Pedro ne utrčava u kazneni prostor u kojem ostaje praznina. Akcija završava tako što Marcos Alonso kao lijevi bek ostaje jedini igrač „Plavaca“ u 16 metara i bezuspješno pokušava nadskočiti dva stopera Arsenala.

Prokletstvo centralnih napadača na Stamford Bridgeu

Alvaro Morata je pred izlaznim vratima kluba, njegov odlazak bi mogao izazvati pravi domino efekt u svijetu transfera. Kako stvari stoje otići će na posudbu u Atletico Madrid s mogućnošću otkupa na kraju sezone. Kao zamjena na Stamford Bridge stiže poznato lice, Gonzalo Higuain će obnoviti suradnju sa Sarrijem, dolazi na posudbu do kraja sezone sa mogućnosti produženja posudbe na sljedeću sezonu.

Senzacija iz Genoe, Krzysztof Piątek postat će novi igrač Milana i tako zatvoriti krug. Zanimljivo je da Chelsea od početka novog stoljeća ima problema s kupovinom napadača, to vrijeme je obilježio sjajni Jimmy Floyd Hasselbaink. Njega je uspješno zamijenio Didier Drogba koji je nosio broj 11, a ne „prokletu“ devetku.

Sve je počelo od Mateje Kežmana koji je trebao nadomjestiti odlazak Hasselbainka, no Srbin je zabio tek tri gola za „Plavce“ dok nije napustio Stamford Bridge. Nakon toga u klub je došao Hernan Crespo s reputacijom jednog od najboljih napadača na svijetu, Crespo se zadržao tek jednu sezonu u Chelseaju, zabio je solidan broj golova, ali se mučio s ozljedom i nije se uspio naviknuti na način života u Engleskoj.

Andriy Shevchenko je na Stamford Bridge došao kao velika zvijezda, Abramovič je Milanu za njegove usluge isplatio tada vrtoglavih 30 milijuna funti. Iako nije uzeo devetku, nego svoj prepoznatljivi broj sedam, Ukrajincu jednostavno nije odgovarao engleski stil nogometa. U klubu je proveo dvije sezone, zabio tek devet golova i vratio se u Milan.

Chelsea je prokletstvo svojih novih napadača i broja devet pokušao riješiti tako što će taj broj dati igraču na drugoj poziciji. Khalid Boulahrouz je kao desni bek uzeo broj devet, no i njega je stiglo prokletstvo tog broja – u klubu je proveo tek dvije sezone i upisao samo 13 nastupa. S devetkom se nije ni usrećio veznjak Steve Sidwell, koji se nikada nije ni činio kao kalibar igrača za Chelsea. Claudio Pizzaro došao je u Chelsea kao ponajbolji napadač Bundeslige, u dresu „Plavaca“ upisao je samo 21 nastup i dva pogotka.

Tada mladi Argentinski napadač Franco Di Santo došao je na Stamford Bridge kao veliki talent, no nikako se nije uspio probiti pokraj igrača poput Drogbe, Anelke ili Sturridgea. 2010. Chelsea je pod palicom Carla Ancelottija osvojio titulu Premier lige, važna informacija u osvajanju te titule je da niti jedan igrač te sezone nije nosio broj devet. Tijekom idućeg zimskog prijelaznog roka Chelsea je platio Liverpoolu 50 milijuna funti za usluge Fernanda Torresa i tako oborio transfer rekord Premier lige. Torres je zadužio devetku, očekivalo se da će igrač koji je u nizu osvojio Europsko i Svjetsko prvenstvo, te igrao na visokom nivou u Atleticu i Liverpoolu moći iznijeti taj pritisak.

No, ni Torres nije uspio pobjeći od prokletstva devetke, nije bio ni sjena onog igrača iz Liverpoola. Iako je s „Plavcima“ osvojio Ligu Prvaka, Europsku ligu i FA kup, Torres nikada nije ispunio ono što se od njega očekivalo. Radamel Falcao bio je Abramovičeva meta otkada je Kolumbijac srušio Chelsea hattrickom u UEFA Super Cupu, Jose Mourinho se nadao da će moći izvući ono najbolje iz njega nakon neuspješne avanture u Man. Unitedu. Nakon samo 10 nastupa i jednog pogotka „El Tigre“ je napustio Chelsea kao još jedna žrtva broja devet. Demba Ba i Loic Remy nisu bili najskuplja pojačanja, no svejedno se nisu pronašli u dresu Chelsija. Michy Batshuayi doveden je za 30 milijuna funti, no izgleda da njegova karijera ide putem većine Chelsijevih mladih igrača i da će Belgijac svoju karijeru morati graditi po posudbama. Jedan od rijetkih napadača sa kojim je Chelsea pogodio je Diego Costa. Costa je na Stamford Bridgeu osvojio dva naslova prvaka Engleske, u 89 nastupa postigao je čak 52 pogotka, a valja napomenuti da je na leđima nosio nekarakterističan broj za jednog napadača – 19. Alvaro Morata je prije početka ove sezone broj devet zamijenio sa 29, broj dva je nadodao u čast blizancima koje je rodila njegova žena Alice. Očigledno mu nije pomoglo.

Gonzalo Higuain nije u najboljoj formi, izgleda da nije bio najsretniji onom trampom između Juventusa i Milana. U javnosti se „El Pipita“ nikada nije cijenio manje, obično se o njemu govori samo u kontekstu viška kilograma. No, kada je motiviran, Higuain je napadač svjetske klase. Malo je poznato da je Higuain jedini igrač u povijesti nogometa koji je zabio više od 100 golova u La Ligi i Seriji A.

Since Gonzalo Higuain came to Europe, only four players have scored more goals in Europe's top five leagues 🔥 pic.twitter.com/g92NQv2G4j — B/R Football (@brfootball) January 23, 2019

Ponovno ujedinjenje sa Sarrijem bi moglo izvući ono najbolje iz Higuaina, njihova posljednja suradnja u Napoliju rezultirala je obaranjem rekorda po broju postignutih golova u jednoj sezoni. U 35 utakmica Higuain je postigao nestvarnih 36 golova i postao besmrtni „Capocannoniere“.

Higuain nije netko tko je u najboljoj golgeterskoj i fizičkoj formi, ali je sigurno igrač koji razumije „Sarriball“. Njegovo prisustvo u vrhu napada omogućiti će Hazardu da se vrati na krilo gdje ove sezone izgleda kao najbolji igrač u ligi. Možda će neki reći da Higuain nije igrač za velike utakmice, no Chelsiju to trenutno ne treba. Treba im čovjek koji će popuniti tu prazninu u šesnestercu, do kraja sezone zabiti pristojan broj golova i osigurati im plasman u Ligu Prvaka. Ostaje nam da vidimo čeka li Higuaina sudbina njegovih prethodnika ili će „El Pipita“ skinuti prokletstvo broja 9 na Stamford Bridgeu.

