Svi mi volimo Hrvatsku, šteta je što ona ne voli sve nas... Prečesto me optužuju da ja mrzim svoju domovinu, da je pljujem. Što to znači voljeti svoju domovinu? Ja volim Hrvatsku. Obožavam njeno more, njene planine, travu, životinje, obožavam neke ljude koji žive tamo.

Autor Ana - Marija Hota / zivot-u-dublinu.com Petak, 02.02.2018. u 12:03