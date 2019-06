'Uz dužno poštovanje' i ostale pasivno-agresivne rečenice

Autor

Srdačan pozdrav svima, nadam se da ste spojili sve što se dalo spojit i da ste negdje gdje nema interneta. To naravno može značit i da se nadam da ste u centru Zagreba, ovisno o teleoperateru s kojim se družite.

Super mi je to - ako pitaš 5 ljudi koji je najbolji teleoperater, dobit ćeš 6 različitih odgovora. Ako pitaš koji je najgori, ista stvar.

Ali ovo nije kolumna o teleoperaterima, ovo je priča o izrazu “srdačan pozdrav.”

Većina mailova koje dobijem završava s tim pozdravom i svaki put mi je smiješno jer znam da nitko nikad u normalnom životu ne kaže “srdačan pozdrav.”

Bilo bi čudno.

I JE čudno - ja sam to nedavno počela govorit uživo i svaki put je čudno. To i “hvala vam od srca.” Krenulo je iz zajebancije, a onda mi je prešlo u naviku i sad većinu vremena zvučim kao idiot.

Nedavno me žena na blagajni pustila ispred sebe jer sam imala malo stvari, a kad je iz mene izletilo “hvala vam od srca”, nikom nije bilo ugodno.

To su stvari koje kažeš u mailu, ne u stvarnom životu.

Nedavno sam imala jednu poprilično agresivnu prepisku preko maila (nije teleoperater) - klasična poslovna prepiska, jedna osoba želi jedno, druga želi nešto sasvim drugo, sasvim je očito da je i jednoj i drugoj strani MUKA od dopisivanja i da se želimo međusobno poslat u K…arlovac (ovo nije disrespect za Karlovac), ali ne smijemo jer smo kulturni ljudi i ostale laži.

Svaka nova poruka je pucala od obostrane prikrivene agresije - i svaka je završavala sa “srdačan pozdrav.”

I s “unaprijed zahvaljujem”, što je načelno jedna sasvim pristojna konstrukcija… osim kad nije.

“Nemoj mi dirat u unaprijed zahvaljujem” - kaže moj najljepši prijatelj Slavko Sobin, “to je lijepo.”

I je, lijepo je, ali ponekad je samo filter za pasivnu agresiju koju ne smiješ izravno pokazat.

Znam da se neki ljudi neće složit - neki to stvarno koriste isključivo kao ljubaznu zahvalu na kraju maila i ovim putem ih srdačno pozdravljamo. Oni vjerojatno neće shvatit poantu ovog teksta, neki će se čak možda i naljutit, ali ovo ionako nije za njih. Ovo je za sve nas koji u komunikaciji s teleoperaterom (ili nekim drugim đavlom) napišemo “unaprijed zahvaljujem”, a zapravo mislimo “izvolit ćete to napravit iako je jasno da ne želite.” Kolekcija rečenica koje zvuče kao jedno, a često zapravo znače nešto sasvim drugo.

Krenimo redom.

“Poštovani”

Zvuči kao: Obraćam vam se kao ljudima koje iznimno poštujem i želim da to znate.

Skriveno bonus značenje: Ne znam kako da vam se obratim jer je “dragi” preosobno, a bilo bi nepristojno samo napisat “bok.” Nije da vas ne poštujem, ali da se nađemo zajedno u prometu i pokušate se prestrojit u moju traku, vjerojatno bi se pravila da vas ne vidim.

“Bok Romana, nismo se čule neko vrijeme, nadam se da si dobro…”

Zvuči kao: Bok Romana, nismo se čule neko vrijeme i stvarno me zanima kako si.

Skriveno bonus značenje: Bok Romana, javljam ti se jer nešto trebam ali mi je neugodno samo tražit to što trebam. Načelno se nadam da si dobro jer volim kad su ljudi dobro, ali zapravo mi je manje-više svejedno kako si i bilo bi idealno da se ni ne osvrćeš na taj dio maila. Mislim, možeš mi napisat nešto generički, tipa da si “radno” ili da “ide”, ali ovo nije poziv da mi pričaš o virozi koju si nedavno imala jer je ovo poslovni mail.

“Srdačan pozdrav”

Zvuči kao: Šaljem lijepe i pozitivne osjećaje u vašem smjeru.

Skriveno bonus značenje: Sve ok, ali da se vidimo na cesti, vjerojatno bi se obostrano pravili da se ne vidimo.

“LP”

Zvuči kao: Lijepi pozdrav.

Skriveno bonus značenje: Moglo je pisat i “karfiol” ali bilo bi neprofesionalno.

“Uz dužno poštovanje”

Zvuči kao: Ja vas definitivno poštujem, vaše mišljenje mi je važno i gotovo uvijek se slažem s vama.

Skriveno bonus značenje: Moram bit fina jer je ovo poslovni mail ali generalno jedite govna jer ste glupi i tražite stvari koje nisu normalne.

“Kao što sam već spomenula u prethodnom mailu”

Zvuči kao: Diskretno ću vas podsjetit na sadržaj prošlog maila za slučaj da ste malo zaboravili, događa se svima.

Skriveno bonus značenje: Sve vam je već detaljno objašnjeno a vi i dalje postavljate isto pitanje na koje ste već dobili odgovor, što znači da ste ili glupi, ili da niste detaljno pročitali mail, u svakom slučaju srdačno odjebite i prestanite mi trošit vrijeme. JESAM resetirala router.

“Nastavno na vaš mail”

Zvuči kao: Evo samo da se elegantno nadovežem.

Skriveno bonus značenje: Pušite sedam kuraca. (Jako si nepristojna, Andrea. Uz dužno poštovanje, nisam).

“Unaprijed zahvaljujem”

Zvuči kao: Reći ću vam hvala i sad, pa još jednom kasnije jer želim da znate da sam zahvalna osoba.

Skriveno bonus značenje: Vrlo vjerojatno nećete htjet napravit to što želim, ili ste to već odavno trebali napravit i niste, a ja ne smijem vikat na vas jer ćete onda još manje htjet napravit to što želim.

“Hvala na razumijevanju”

Zvuči kao: Stvarno, hvala vam, divni ste.

Skriveno bonus značenje: Ne želim radit to što tražite ali ne mogu samo reć da ne želim pa vam hvala na razumijevanju iako možda ne razumijete zašto nešto ne želim. Ali sad morate reć da razumijete jer ćete inače ispast nerazumni, srdačan pozdrav.

“Moguće je da smo se krivo shvatili”

Zvuči kao: Postoji mogućnost da sam JA krivo razumjela.

Skriveno bonus značenje: Kako ste gospođo draga uopće završili osnovnu školu?!

“Mali podsjetnik”

Zvuči kao: Nježno bih vas podsjetila

Skriveno bonus značenje: GLEDAM TE na Instagramu kako piješ kave i slikaš se pored magnolije i stavljaš heštegove #welcomespring #livelaughlove a meni ne odgovaraš na mail već 3 dana guzico uhljebljena lijena nesposobna, LP.

“Samo da provjerim jeste li dobili moj prethodni mail”

Zvuči kao: Mislim da vam se mail možda negdje zagubio, inbox je komplicirana situacija.

Skriveno bonus značenje: Znam da si dobila mail i ne odgovaraš jer ti se ne da, ali ne smijem ti doć razbit kompjuter na posao jer ovisim o tebi.

“Imam jednu molbicu”

Zvuči kao: Malena sitničica, nećete ju ni osjetit.

Skriveno bonus značenje: Treba mi konkretna usluga ali ne želim da ispadne da vas tražim nešto veliko.

“Jel te mogu zamolit”

Zvuči kao: Smiješ reć da ne želiš to napravit, ovo je sasvim opušteno pitanje.

Skriveno bonus značenje: IZVOLIŠ napravit.

“Bila mi je gužva pa se tek sad javljam”

Zvuči kao: Joj puno ti radim, znaš.

Skriveno bonus značenje: Vidjela mail, nije mi se dalo odmah, pa sam zaboravila.

“LOL”

Zvuči kao: Smijem se na glas

Skriveno bonus značenje: Mrtva ozbiljna sam i čitam ovo u tišini.

“Urlaaaaam :’)”

Zvuči kao: Ovo je presmiješno

Skriveno bonus značenje: I dalje sjedim u tišini.

“Ej dragaaaaa!”

Zvuči kao: Baš mi je drago što te vidim.

Skriveno bonus značenje: Manje-više mi je svejedno. ne smetaš mi ali ne bi mi smetalo ni da odeš.

“Eeeeeeej dragaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Zvuči kao: Toliko sam sretna što te vidim, ti prekrasna osobo!

Skriveno bonus značenje: Maloprije sam te tračala u Whatsapp grupi.

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej dragaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Zvuči kao: Ovo je vrhunac mog dana, hvala Svemiru što nas je spojio!

Skriveno bonus značenje: Dopisujem ti se s dečkom i čekam da prekinete.

“Eeeeeeeej, uopće te nisam skužila!”

Zvuči kao: Ne vidim baš dobro, ali super da si ti mene skužila.

Skriveno bonus značenje: DOSLOVNO ti je trebalo bit jasno da je ovo jedna od onih situacija u kojima obje osobe glume da se nisu skužile.

“Nešto mi je iskrsnulo”

Zvuči kao: Viša sila, jebi ga.

Skriveno bonus značenje: Ipak ću ostat doma i gledat serije.

“Mislim da me lovi neka viroza”

Zvuči kao: Srce me boli što otkazujem, ali bolje da se oporavim a i ne želim zarazit nekog.

Skriveno bonus značenje: Zapravo mi se ipak ne da ali ne želim ispast pizda koja otkazuje dogovore.

“Javi se za kavu”

Zvuči kao: Bit će mi drago.

Skriveno bonus značenje: Molim te nemoj se nikad javit za kavu, šta ti je.

“Joj drage volje, ali nemam ti kad”

Zvuči kao: Imam puno posla i nemam kad na tu kavu o kojoj pričaš.

Skriveno bonus značenje: Ne daš mi se nimalo, pusti me na miru.

“Drugi put”

Zvuči kao: Ne sad, ali drugi put sigurno.

Skriveno bonus značenje: NE. Nikad.

“Ma nije bed, samo ti odmori”

Zvuči kao: Naravno da se ne ljutim što otkazuješ stvari u zadnji tren, ja sam razumna osoba velikog srca.

Skriveno bonus značenje:

a) Ako mi se ionako nije dalo: SlavatebiKriste.

b) Ako sam jako htjela: Oprala sam kosu zbog tebe i želim te tužit, ali ćeš svima pričat da sam luda pa moram glumit da sam opuštena, spontana osoba.

“Uživaj”

Zvuči kao: Želim ti maksimalno lijep dan.

Skriveno bonus značenje: Srdačno odjebi.

“Pokušali smo vam uručiti pošiljku”

Zvuči kao: Poštar je sa sobom nosio vaš paket, a vi nažalost niste bili doma.

Skriveno bonus značenje: LOL.

“Mogla bih još nabrajati do preksutra”

Zvuči kao: Želim s vama podijeliti još puno primjera.

Skriveno bonus značenje: Neću, dosta je.

Srdačan pozdrav, ugodan dan, unaprijed zahvaljujem na šeranju kolumne, LP.

E i uživajte, STVARNO.

Fotografija: Karmen Poznić