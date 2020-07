Ako vam babu bole zglobovi, onda znate da će kiša za vikend. Ne treba vam naša prognoza...

<p>Eno, babu mi bole zglobovi svaka dva dana, ne treba mi vaša prognoza da znam će kiša za vikend, komentar je jedne naše čitateljice, a mi je ipak nećemo poslušati i ostaviti vama da na nagađanje kakvo će vrijeme biti.</p><p>Imali vi u obitelji ili susjedstvu babu, svoju ili tuđu, teško da vam ona može izmjeriti temperaturu zraka ili mora, može pokušati odokativno.</p><h2>Željeli vi to i ne, i idućih dana promjenjivo</h2><p>Razdoblje bez kiše u dijelu kontinentalne Hrvatske završava već u noći na srijedu, barem sudeći prema prognostičkom redoslijedu. Na jugu Hrvatske toplo još neko vrijeme, a onda i tamo nevrijeme. Osim povremene mjestimične kiše bit će i izraženijih pljuskova s grmljavinom, a ponegdje vrlo vjerojatno i olujnih nevremena s tučom. </p><p>Vrućina će se zadržati na većini Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije, vama koji ste na godišnjem na moru, vjerojatno je drago čuti ove informacije.</p><p>Temperature će na na moru ići i do 34 stupnja, što je više nalik kraju srpnja. Nažalost, more je još uvijek temperature za one najhrabrije, tako da na tu i dalje nema neke prevelike euforije.</p><h2>Vrijeme je i dalje nestabilno kao pijana žirafa</h2><p>Tko ljeti sjedi u hladnoći, plakat će zimi, znali su reći naši stari, a mladi im odgovaraju: 'Plačemo mi već sad, ne brinite'. Pogotovo kad čujemo daljnju prognozu.</p><p>U četvrtak će nestabilno biti uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana, kišice će biti mjestimice i ona će biti dozirana. Jače će pogoršanje stići u petak, ali to nije oluje završetak. U noći na subotu nevrijeme neće zaobići ni Dalmaciju. </p><p>Vrućina će na kopnu i dalje izostati, a mi ćemo valjda od nadanja za toplo ljeto odustati!</p>