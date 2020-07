Srpnju, mjeseče, ogledalo si ove ružne godine! Nije dugo kišilo...

<p>Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki skok za čovječanstvo, slavna je rečenica koju je na današnji dan prije 51 godinu izrekao američki astronaut Neil Armstrong kada je krenuo koračati po Mjesecu, postavši tako prvi čovjek koji je dotad nogom kročio na neko nebesko tijelo.</p><p>Ova dva vruća dana početkom tjedna premala su i prekratka za čovjeka da bi ga nazvao ljetom, ali veliki skok u temperaturama i izostanak kiše barem je podsjetio na ljeto, što je veliki skok na putu prema boljim ljetnim prognozama.</p><p>Kako bi se ta praksa ustalila, potrebno je vježbati svakih par dana. Neće vam više nitko prognozirati duge ljetne vrućine ako u to nije sasvim siguran, pošto su skoro sve dugoročne prognoze za ljeto fulane.</p><p>Zato nakon dva dana sunce, ide opet kiša, čisto da se ne bi priviknuli na vrućinu i morali paliti klimu. I tako vjerojatno u nedogled, dok ne budu sasvim sigurni da mogu prognozirati duže od 7 dana pravog ljeta. Jer ono je sve, samo ne to.</p><p>Zato uživajmo u današnjem danu jer će posvuda po zemlji biti pretežno sunčano, a ako ste na moru, sad je vrijeme tijelo posunčate na 'brončano'. Vruće s najvišom dnevnom temperaturom do 33 stupnjeva, no već će u noći na srijedu na sjeveru biti s grmljavinom lokalnih pljuskova.</p><h2>Srpanj je ogledalo ove ružne godine</h2><p>Od srijede u sjevernijim krajevima opet neuračunljivo, a u južnijima do vikenda stabilno i nesalomljivo. I sljedeće će noći na većem dijelu Jadrana biti vruće, a tako će biti i ubuduće. Na sjevernom Jadranu povremeno će biti dosta oblaka, a možda i neka kiša na brzaka.</p><p>Na kopnu od srijede sve nestabilnije makar bi zaista htjeli da te kiše na neko vrijeme prestanu, najozbiljnije. </p><p>Kažu naši stari 'Srpanj je ljepota ljeta, srce boja'. Naši mladi se ne bi složili. U ovogodišnjem slučaju srpanj je samo ogledalo cijele gadne godine u kojoj nam ništa ne ide kako treba. Nema tu nikakve ljepote i bojanja srca, oprostite nam na manjku optimizma.</p>