Alojzije je najpoželjniji macan: Zavodit će samo velike mačke

Nakon što su prošle godine u sklopu projekta jačanja populacije risova u Hrvatskoj i Sloveniji iz Rumunjske stigli mužjaci Doru i Goru (prvi je pušten u Gorskom kotaru, u Nacionalnom parku Risnjak, drugi u Sloveniji), sada je s Karpata došao novi šarmer koji treba zavoditi najveće mačke u Evropi. Ime mu je Alojzije, već je od milja prozvan Lojzek, ima 21 kilogram i ulovljen je u Rumunjskoj prije mjesec dana, a pušten je u divljinu na Paklenici u petak.

Ris je ispušten u kanjonu Velike Paklenice okružen tišinom, članovima projektnog tima i suradnicima, a čim su se vratašca prijenosne kutije otvorila, Alojzije je u nekoliko sekundi odjurio u prostranstva Velebita. Zbivalo se to na jednoj maloj livadi okruženoj šumom i stijenama, tako da se brzo izgubio u sigurnosti divljine. Nakratko je tek zaustavio pogled na objektivu istraživača Vedrana Sljepčevića, a taj je fantastičan trenutak, pak, svojim fotoaparatom ovjekovječio Marko Matešić, fotograf koji je snimio neke od najfascinantnijih prizora iz hrvatske prirode i divljine.

Alojzijevo kretanje pratit će se pomoću telemetrijske ogrlice te mreže fotozamki postavljenih u šumama Like i Gorskog kotara, a uži dio tima istraživača koji su se pobrinuli da Alojzije krene velebitskim stazama činili su Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Ira Topličanec s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Selanec, Ivan Budinski, Zdravko Budimir, Melani Glavinić iz stručne udruge za zaštitu prirode BIOM te Vedran Slijepčević s Veleučilišta u Karlovcu.

Prošle godine u Hrvatskoj je obitavao 51 odrasli ris i 26 mladunaca. No, među njima nije bio Doru, njega je ubrzo nakon prošlogodišnjeg puštanja u Gorskom kotaru ljubavni zov odveo u Sloveniju, pa naši istraživači vjeruju da će za Lojzeka biti dovoljno prostora u hrvatskoj divljini, doduše nešto južnije.

- U slučaju da ris ispušten u Hrvatskoj ode u Sloveniju, ili obrnuto, kolege istraživači iz zemlje u kojoj se ris trenutno nalazi nastavljaju istraživanja. Izuzetno dobro smo svi povezani i koordinirano pratimo njihovo kretanje, pojašnjavajavaju nam znanstvenici uključeni u projekt.

Tako je i slovenska romansa precizno evidentirana i znanstvenime metodama, pa se zna da je Doru u Sloveniji sreo ženku Teu koja je bila označena telemetrijskom ogrlicom u sklopu jednog drugog slovenskog projekata praćenja risova, a 70 dana kasnije Tea je na svijet donijela ženkicu koju su znanstvenici nazvala Mala. DNK analiza potvrdila je tada prvo uspješno miješanje risova s Karpata s našom, dinarskom populacijom.

Kad su Doru i Goru pušteni u Hrvatskoj i Sloveniji, naše je znanstvenike silno brinula žilet-žica koju su slovenske vlasti postavile na državnoj granici. Ali risovi se, začudo, znaju dobro nositi s tom užasavajućom preprekom.

Da, žilet-žica je prisutna na granici, ne baš dužinom cijele granice, a Goru i Doru su ju prelazili bez ikakvih problema. U početku projekta smo se jako bojali utjecaja te žice na razdvajanje postojeće populacije i otežavanje tijeka cijelog projekta, ali evo, izgleda da trenutna razina fragmentacije koju žilet žica uzrokuje risovima ne zaustavlja migraciju, ali određen negativan utjecaj nesumnjivo ima, kaže nam Vedran Slijepčević.

- Za projekt nam je bitno da risovi ostanu u populaciji. To može biti u Hrvatskoj, u Sloveniji pa čak i u BIH - bitno je da prežive što dulje, ustanove teritorije i razmnožavaju se. Doduše, njihovo praćenje u BiH bi bilo komplicirano, tako da nam odlazak risova u BiH i nije poželjna varijanta, napominje Slijepčević.

Risovi se u divljinu moraju puštati nakon što se okonča sezona parenja, valja paziti da se ris ne pusti na teritorij drugog mužjaka, jer će doći do okršaja u kojem obojica mogu žestoko stradati. Jedan mužjak pokriva teritorij od 200 do 400 kilometara četvornih, dok se ženke kreću na području od stotinjak kilometara četvornih. Premda se do sad u stručnoj literaturi tvrdilo da se ženka i mužjak sastaju samo tijekom parenja, upravo su naši stručnjaci došli do uzbudljivih spoznaja koje otkrivaju da mužjaci vode brigu o ženkama i izvan vremena u kojem se moraju koncentrirati na nastavak vrste.

Tako je dr. med. vet. Vedran Slijepčević, terenski istraživač u projektu LIFE Lynx, nedavno ispričao da su došli do otkrića kako se mužjaci i ženke povremeno druže i sastaju cijele godine, pa čak i da mužjak van sezone parenja ponekad podijeli plijen sa ženkom! Naravno, i to čini imajući na umu cilj koji treba ostvariti upravo u sezoni parenja- lakše će pridobiti ženku kojoj može pokazati da zna pribaviti hranu. Ris je plaha životinja, ne može preživjeti blizu čovjeka, njemu treba prostor koji nije ograničen ili zagađen ljudskim djelovanjem, pa je baš stoga ova životinja osobit pokazatelj kvalitete nekog staništa.

Dobra je vijest za kraj i da su Goru i Doru živi i zdravi, kaže nam sada Slijepčević i otkriva da sada kreće velik posao u kojem se treba ustanoviti koliko njihov dvojica imaju potomaka: "S njima je sve u najboljem redu, ove godine ćemo uložiti velik napor u uzorkovanju genetskih uzoraka ovogodišnjih risića na njihovim teritorijima kako bismo ustanovili njihov reproduktivni uspjeh, odnosno širenje njihovih gena u populaciji".

LIFE Lynx projekt se provodi u razdoblju 2017. - 2024. godine, pod sufinanciranjem Europske komisije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ureda za udruge Republike Hrvatske, Euronatur Fondacije te Ministarstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Planirano je naseljavanje ukupno 14 risova iz Karpata u Dinaride, 4 u Hrvatsku te 10 u Sloveniju.



Zanimljivo je da je Alojzije u zadnji tren stigao iz Rumunjske, jer su se nad njegovim transportom opasno nadvila moguća ograničenja zbog situacije s koronavirusom. Put je trajao 17 sati i prošao je bez ikakvih zastoja.

- Sada smo jedan korak bliže zdravoj i održivoj populaciji risa u našim krajevima! Svi iz tima smo vrlo sretni što možemo sudjelovati u ovako važnom projektu za očuvanje naše bioraznolikosti. Ovom prilikom zahvaljujem svim partnerima i suradnicima, te financijerima na podršci bez koje ne bismo uspjeli, poručila je Magda Sindičić, docentica s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koordinatorica hrvatskog djela LIFE Lynx projekta.

- Ponosni smo što je Nacionalni Park Paklenica risu Alojziju postao novi dom. U LIFE Lynx projektu sudjelujemo od samog početka, i velika nam je čast što možemo i izravno pomoći oporavku populacije risa. Nadamo se da će se Alojzije uistinu udomaćiti, zavoljeti Velebit, i kod nas pronaći sve što mu treba.” izjavila je ravnateljica JU NP Paklenica, Natalija Andačić.

“Ovom risu odlučili smo dati ime Alojzije, u čast pokojnog ing.šumarstva Alojzija Frkovića. Gospodin Frković je bio jedan izuzetan čovjek koji je dao poseban doprinos praćenju populacije risa kao i hrvatskom lovstvu, i na ovaj simboličan način želimo mu iskazati zahvalu, izjavio je na kraju Vedran Slijepčević, u ime Veleučilišta u Karlovcu koje je partner na LIFE Lynx projektu.