Anti propala prosidba: 'Disney nam se ispričao, nudili su nam i hotel, ali cura je bila baš tužna'

Nakon što je zaposlenik Disneylanda u Parizu uništio prosidbu jednog para, iz ustanove su se ispričali za takvo ponašanje. Snimka zaposlenika koji prekida prosidbu para brzo je postala viralna, a prvo je objavljena na Redditu.

I taman kad je kleknuo i izvadio prsten, odnekud se pojavio zaposlenik parka, oteo mu je praktički prsten iz ruke i rekao da ima bolji prijedlog, da se par pomakne malo niže. Usred prosidbe!

POGLEDAJTE VIDEO:

I dok je mišljenje o ovome podijeljeno među korisnicima interneta, većina se slaže s jednim - zaposlenik je možda bio malo previše ushićen nakon što ih je potjerao, a mnogi misle da bi trebao zbog toga dobiti otkaz.

- Žao nam je zbog ovoga. Ispričali smo se paru i ponudili da ispravimo situaciju - rekli su iz Disneyja.

A sve je komentirao i glavni akter ove priče, Ante (31) iz Stuttgarta.

- Moja 26-godišnja djevojka i ja smo bili jako tužni zbog toga kako je prosidba prekinuta - rekao je za New York Times. Poručio je kako je pitao drugog zaposlenika Disneylanda može li djevojku zaprositi na tom mjestu i on im je dao dopuštenje. Iz Disneyja, pak, nisu mogli potvrdili je li to zaista bio slučaj.

Ante je ispričao i kako je Disney ponudio paru besplatan vikend u Disneylandu i hotel po izboru, no oni to nisu htjeli prihvatiti.

A što je bilo sa sudbonosnim pitanjem? Ante je ispričao da na kraju nisu ni bili sigurni što da rade, ali naposljetku su sjeli na klupu u blizini i zaručili se.