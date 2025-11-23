FOTO Sjećate li se Oktomame? Rodila je osmorke pa nestala sa scene. Sad je neprepoznatljiva

Amerikanka Nadya (Natalie) Suleman, poznata kao Oktomama, postala je popularna 2009. kad je otkriveno da se podvrgnula postupku umjetne oplodnje i ostala trudna s čak osmero djece premda je već imala šestero djece i to kao nezaposlena, samohrana majka...
Njezin je potez odjeknuo u medijima jer je i do tada živjela od socijalne pomoći pa nikome nije bilo jasno zašto se odlučila na taj korak.
Kako bi prehranila djecu, novac je pokušala zaraditi golišavim fotografijama, a snimila je i porno film za koji je dobila čak četiri nagrade industrije za odrasle i nekoliko angažmana u striptiz klubovima.
Bebe začete umjetnom oplodnjom sa spermom donora - Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jonah, Makai, Josiah i Jeremiah - danas imaju 16 godina, a osim njih ima i 23-godišnjeg sina Eliaha, 21-godišnju kćer Amerah, 20-godišnjeg Joshuu, 19-godišnjeg Aidana i 16-godišnje blizance Calyssu i Caleba.
‘Svaki sam se dan budila s groznim, mračnim osjećajem u sebi. Nisam htjela živjeti. Nisam se osjećala ni kao čovjek kad sam se pretvorila u taj lik, kako bi preživjela i prehranila obitelj. Ona mi se gadila i nisam htjela da me djeca tako pamte. Bila sam prisiljena raditi stvari koje nisam htjela jer sam bila prestravljena da ih neću moći uzdržavati i da neće dobiti život kakav zaslužuju', rekla je svojedobno za američke medije.
Danas Suleman uglavnom izbjegava svjetla reflektora. Ona i njezinih 14 djece žive u Orange Countyju u Kaliforniji, u trosobnoj gradskoj kući s mačkama Penelope i Mimi.
Suleman redovito vježba kako bi se oslobodila stresa. Diže utege tri do četiri puta tjedno uz kardio vježbe.
'Život moje obitelji doslovno se vrti oko Boga, hrane i fitnessa. Točno tim redom', izjavila je.
Suleman je objasnila da je nakon porođaja patila od hernije diska, išijasa, oštećenog sakruma, periferne neuropatije i oštećene trbušne šupljine.
'Zbog takvih teškoća bih postala nesposobna da sam vodila sjedilački način života. Što sam aktivnija, to me manje boli', dodala je.
Podsjetimo, Nadya je odrasla kao jedinica i oduvijek je sanjala da će imati veliku obitelj. Zbog problema s plodnošću nije mogla začeti prirodnim putem.
Uštedjela je novac za medicinski potpomognutu oplodnju i tako rodila šestero djece. No htjela je još jedno. Na ultrazvučnom pregledu je doznala da nosi osmorke.
Godine 2012. proglasila je osobni bankrot zbog dugova koji su premašili milijun dolara. Sve je to dovelo do ovisnosti o tabletama za smirenje, a 2014. je dobila dvije godine uvjetne kazne i 200 sati rada za dobrobit zajednice te joj je naloženo da vrati 26 tisuća dolara zbog pronevjera u vezi sa socijalnom pomoći. Iz problema se, kaže, uspješno izvukla.
