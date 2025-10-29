Obavijesti

Audi do groba: doslovno. Nižu se komentari: Pogodite zemlju!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook/Squatting Slavs In Tracksuits

'Čak i u smrti je još uvijek otmjen. Ljubomorni ste, zar ne?', napisao je jedan korisnik. 'Zašto ne Golf dvojka?', dodao je drugi

Nesvakidašnja fotografija s groblja postala je opet viralna. Prikazuje neobičan nadgrobni spomenik u obliku automobila Audi A6 Avant. Spomenik je posvećen muškarcu Horváthu Gyuli preminulom još 2016. godine. 

"Dobar biznis i u zagrobnom životu. Pogodite koja je ovo zemlja?", piše u postu koji je objavila Facebook grupa. 

Većina ljudi pisala je da se grobnica nalazi u Mađarskoj, a neki tvrde da je u pitanju Rumunjska.

- Ova grobnica se nalazi u Sátoraljaújhelyju u Mađarskoj, na lokalnom groblju. Tamo počivaju otac i sin iz dobre obitelji. Bili su vrijedni, obični ljudi. Poznavao sam ih. Ali bio sam iznenađen kada sam vidio njihovu grobnicu - tvrdi jedan muškarac. 'Griješiš, grob se nalazi na groblju Házsongárd u Kolozsváru u Rumunjskoj', dodao je drugi.

Objava je skupila više od 400 komentara. 

- Čak i u smrti je još uvijek otmjen. Ljubomorni ste, zar ne? - napisao je jedan korisnik. 'Zašto ne Golf dvojka?', dodao je drugi. 

- Otputovao je u Raj s Audijem - komentirali su. Neki su dodali i da je njemački proizvođač automobila trebao sponzorirati sprovod. 

