SAMO ZA ODABRANE...

Što je 'Grupa 7'? Ovaj viralni trend zavladao je TikTokom!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što je 'Grupa 7'? Ovaj viralni trend zavladao je TikTokom!
Foto: TikTok

Kreatori su masovno počeli stvarati sadržaj na temu 'energije Grupe 7' i glumiti sukobe s članovima izmišljenih 'Grupa 4, 5 i 6'...

Ako ste nedavno provodili vrijeme na TikToku, vjerojatno ste primijetili kako vaša "For You" stranica vrvi videozapisima u kojima korisnici ponosno izjavljuju da su dio "Grupe 7". Prema pisanju portala TimesNow, ovaj viralni fenomen postao je interna šala za milijune korisnika.

U nastavku donosimo sve što trebate znati o "Grupi 7" - kako je nastala, što predstavlja i zašto je postala nezaobilazan dio TikTok identiteta mnogih korisnika.

Fenomen "Grupe 7" pokrenula je glazbenica Sophia James kao dio serije videa kojima je odlučila testirati nepredvidivi algoritam TikToka. 

POGLEDAJTE VIDEO Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj
Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj

Naime, 17. listopada 2025. godine, Sophia je objavila sedam videa zaredom, a u svakom od njih koristila je svoju originalnu pjesmu "So Unfair". Frustrirana činjenicom da neki sadržaji postanu viralni dok drugi ostanu potpuno nezapaženi, svoj je pothvat nazvala znanstvenim eksperimentom s ciljem da otkrije koji će od sedam videa algoritam najviše "pogurati".

"Oduvijek sam to bila ja protiv algoritma, i uvijek će biti. Danas sam odlučila da ja pobjeđujem," izjavila je u jednom od prvih videa.

Važno je naglasiti da "Grupa 7" nije stvarna ni službena grupa. Radi se o internoj šali koja je proizašla izravno iz Sophijinog eksperimenta. Njezin sedmi video neočekivano je eksplodirao i prikupio više od 4 milijuna pregleda, daleko nadmašivši sve prethodne videe iz serije (od Grupe 1 do Grupe 6).

@sophiajamesmusic

Group 7 who are you

♬ So Unfair - Sophia James

U tom viralnom videu, Sophia se obratila gledateljima: "Ako gledate ovaj video, vi ste u Grupi 7... Ovo je samo mali znanstveni eksperiment da vidimo koji od sedam videa će ostvariti najveći doseg... Ne znam što to govori o vama, ali vi ste u Grupi 7 - dobrodošli!"

Nakon toga, dogodilo se ono što TikTok radi najbolje: korisnici su prihvatili šalu i pretvorili je u masovni trend.

Budući da je upravo sedmi video dobio najveću vidljivost, korisnici su se počeli šaliti kako pripadnost "Grupi 7" osobu čini posebnom ili elitnom. Kreatori su masovno počeli stvarati sadržaj na temu "energije Grupe 7", organizirati lažne "orijentacije za nove članove" i glumiti sukobe s članovima izmišljenih "Grupa 4, 5 i 6".

@sophiajamesmusic

The sense of camaraderie is unmatched

♬ So Unfair - Sophia James

Iako oznaka sama po sebi nema nikakvo stvarno značenje, viralni uspjeh Sophijinog sedmog videa potaknuo je stvaranje svojevrsne pseudo-zajednice. Mnogi danas tretiraju "Grupu 7" kao internu šalu ili znak časti koji pokazuje da im je algoritam bio naklonjen.

Na kraju, "Grupa 7" rođena je iz kreativne marketinške taktike. Sophia James iskoristila je trend kako bi promovirala vlastitu glazbu, i u tome je uspjela. Njezina pjesma "So Unfair" svirala je u pozadini svih sedam videa, a zahvaljujući viralnosti sedmog, stekla je ogromnu popularnost. Sada, kada su se trendu pridružile i velike TikTok zvijezde poput Haley Kalil i Chrisa Olsena, Sophijin eksperiment prerastao je u pravi kulturni trenutak.

@forbiddenfruitsfilm the girls are giving ultimate 7 @Lili Reinhart @AlexandraShippDUH #victoriapedretti #lolatung #forbiddenfruits ♬ Opalite - Taylor Swift

