Australski premijer postao hit na internetu: 'Ima dvije lijeve!'

Australski premijer Scott Morrison izvrgnut je u srijedu podsmijehu na društvenim mrežama nakon što su članovi njegova kabineta fotošopirali njegovu fotografiju s obitelji, no tako da se čini da na njoj ima dvije lijeve noge.

Na fotografiji koja prikazuje Morrisona sa suprugom i dvoje djece, a trebala je biti postavljena kao službena slika na njegovu osobnom websiteu, premijer nosi blještavo bijele tenisice, ali su obje za lijevu nogu.

Osoba koja je fotošopirala fotografiju imala je plemenitu nakanu, želeći odrpane premijerove "adidasice" zamijeniti novim tenisicama.

Fotografija je vrlo brzo izazvala burne reakcije na društvenim mrežama na kojima su se korisnici rugali i pravili šale na Morrisonov račun.

Premijerov glasnogovornik je kazao da on nije autorizirao fotografiju, a na Twitteru se oglasio i sam Morrison nastojeći objavom umanjiti nastalu 'štetu', osobito s obzirom na skoru novu izbornu kampanju.

U objavi je napisao da bi njegovo osoblje, kad se već prihvaća photoshopa, umjesto tenisica moglo fotošopirati njegovu kosu.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq