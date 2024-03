Hrvatski borac jedini je čovjek koji je prebio Chuck Norrisa. I to dvaput: 'Tad nije bio popularan'

Chuck Norris, velika zvijezda akcijskih filmova 80-ih i 90-ih poput Missing in Acion, Code of Silence, Delta Force..., danas ima 84 godine, ali kako kaže, osjeća se kao 48-godišnjak. Bradati akcijski junak debitirao je na velikom platnu 1972. u filmu 'The Way of the Dragon' koji je producirao legendarni Bruce Lee i u kojem su se njih dvojica borili u jednoj od završnih scena. Chuck Norris nije dobro prošao, ali ni Bruce Lee nije uspio ono što je uspjelo hrvatskom borcu Enveru Idriziju.

- Uh, bilo je to davno, Chuck Norris tad nije bio popularan - rekao nam je Idrizi prije nekoliko godina kad smo objavljivali feljtone legendarnih hrvatskih sportaša. Karatist Idrizi 15. siječnja 1992. godine osvojio je prvu medalju za neovisnu Hrvatsku. Bilo je to na turniru u Milanu. Na kaseti je ponio hrvatsku himnu.

- Izvadio sam hrvatsku zastavu ispod kimona i zaplakao. Antun Vrdoljak se dugo trudio svima prikazati kako je prvu medalju za Hrvatsku osvojio Goran Ivanišević. Ali, povijest se ne može mijenjati. Ma i dalje su neki ljubomorni na mene. Uvijek sam se ponosio što sam Hrvat, iako je nekima to uvijek smetalo - rekao nam je tada Idrizi, koji je 89. promijenio državljanstvo.

Bio je europski prvak 1993. i 1995, doprvak 1994. te svjetski doprvak 1994, osvajač Svjetskoga kupu 1993. i 1995. godine... Hrvatskoj je donio 20-ak kila medalja. Pitali smo tada i za borbe protiv Chuck Norrisa.

- Davno je to bilo, nije on bio toliko popularan kao danas. Zvao me jedan čovjek iz Osijeka da se dođem boriti u SAD i Kanadu, a tamo sam osvojio sve njihove turnire. Dvaput sam pobijedio Chucka Norrisa. On je kao mlad išao u vojsku, paralelno je trenirao karate. I kada se vratio iz rata, glumio je u nekim filmovima o Vijetnamu, a u jednom se čak borio s Bruce Leejem. I tu je njegova popularnost krenula nevjerojatnom brzinom. Nije baš da smo se intenzivno družili, ipak je on bio stariji od mene. Ali, svi ti ljudi, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, ma nitko od njih nema pojma o borilačkom sportu, daleko je to od ozbiljnih razina - rekao nam je Idrizi.

Foto: IFA Film