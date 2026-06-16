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CRNO JANJE, ORIKS, GUŠTERI...

BABY BOOM Ovi slatki mladunci 'okupirali' su ZOO vrt u Zagrebu

U zagrebačkom ZOO-u posljednjih je dana posebno veselo. Kako im se dogodio pravi baby boom, sada je sve puno mladunaca koji znatiželjno, uz budnu pratnju majki, istražuju svijet oko sebe. Zadnje su na svijet došla dva mladunca kineskih leoparda...
BABY BOOM Ovi slatki mladunci 'okupirali' su ZOO vrt u Zagrebu
U galeriji pogledajte mladunce u zagrebačkom ZOO-u. | Foto: ZOO Zagreb
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U galeriji pogledajte mladunce u zagrebačkom ZOO-u. | Foto: ZOO Zagreb
Komentari 1

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