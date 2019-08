Bacio hladnjak u provaliju pa ga za kaznu morao izvlačiti

Muškarac imena Mario je u ime "recikliranja" bacio hladnjak niz padinu u Španjolskoj.

- Reciklirat ćemo ga. Koliko će se samo puta prevrnuti - kaže Mario u videu koji je objavljen u srpnju. Zahvaljujući snimci, muškarca su pronašli i dobio je kaznu 45.000 eura (oko 333.000 kuna). Osim toga naredili su mu da izvuče hladnjak iz provalije. Sljedeći video pokazuje kako Mario i njegov pomoćnik izvlače hladnjak.

