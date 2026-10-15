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Baka (71) je najstarija finalistica izbora za Miss Velike Britanije: 'Imam tremu zbog badića!'

Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka...
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Baka (71) je najstarija finalistica izbora za Miss Velike Britanije: 'Imam tremu zbog badića!'
Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka, iako priznaje da joj je jedan dio natjecanja bio pomalo zastrašujuć. | Foto: instagram
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Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka, iako priznaje da joj je jedan dio natjecanja bio pomalo zastrašujuć. | Foto: instagram
Komentari 1

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