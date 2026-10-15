Baka (71) je najstarija finalistica izbora za Miss Velike Britanije: 'Imam tremu zbog badića!'

Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka...
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Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka, iako priznaje da joj je jedan dio natjecanja bio pomalo zastrašujuć.
| Foto: instagram
Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka, iako priznaje da joj je jedan dio natjecanja bio pomalo zastrašujuć. |
Foto: instagram
Ann Marie Harper, poznata i kao Glamour Gran Ann, ušla je u povijest kao najstarija finalistica britanskog natjecanja ljepote. Ova 71-godišnja baka iz Škotske pokazala je da godine nisu prepreka, iako priznaje da joj je jedan dio natjecanja bio pomalo zastrašujuć.
| Foto: instagram
Natjecanje za Miss Velike Britanije uključuje segmente mode, večernjih haljina i kupaćih kostima. Ann Marie Harper iz Prestwicka u Škotskoj natječe se u kategoriji Classic, namijenjenoj ženama starijim od 45 godina.
| Foto: instagram
Njezine suparnice mogu biti i 26 godina mlađe od nje. Finale natjecanja održava se u petak, 16. listopada, a Harper je već privukla pažnju javnosti prijavom fotografija u kupaćem kostimu, što je opisala kao mali izazov.
| Foto: Instagram
Na fotografijama nosi crni kupaći kostim, srebrnu krunu i lentu koja označava njezinu ranije osvojenu titulu iz lipnja ove godine.
| Foto: instagram
Na Instagramu je objasnila da stajanje pred kamerom u kupaćem kostimu u 71. godini nije nešto što je ikada zamišljala da će raditi, ali želi pokazati da starenje ne znači gubitak vidljivosti ili samopouzdanja.
| Foto: instagram
- Cijeli život sam u industriji ljepote i kada su mi ponudili da sudjelujem na izboru, mislila sam da sam prezaposlena za to. No, kada sam razmislila i kada mi je gospođa rekla da ću pomoći mnogim ljudima, pristala sam - izjavila je Harper u emisiji Good Morning Britain.
| Foto: instagram
Pored natjecanja u ljepoti, portal People.com ističe da Harper aktivno prikuplja sredstva za humanitarnu organizaciju. Ova organizacija podržava osobe starije od 50 godina i bori se protiv usamljenosti u njezinoj rodnoj regiji Ayrshire.
| Foto: instagram
Sama Harper priznaje da je godinama imala vrlo malo samopouzdanja te nije vjerovala da može raditi ovakve stvari. Svoje iskustvo preživljavanja problema s mentalnim zdravljem podijelila je u iskrenom razgovoru s voditeljima jutarnjeg programa.
| Foto: instagram
- Moja poruka cijelom svijetu glasi da je sasvim u redu ako niste u redu. Kada dođe crni pas depresije, o čemu govorim na pozornici i dijelim sa svijetom, on preuzima kontrolu - dodala je hrabra baka.
| Foto: instagram
Danas svoje vrijeme posvećuje pomaganju drugima, posebno starijim i usamljenim osobama. Kao vizažistica održava tečajeve šminkanja za starije građane, napominjući kako mnogi od njih uopće ne znaju pratiti društvene mreže.
| Foto: instagram
U mladosti se Harper bavila latinoameričkim plesovima, dok danas uživa u plesu u lokalnom klubu za umirovljenike. Njezin entuzijazam donio joj je mjesto među 16 najboljih u posebnoj kategoriji talenta.
| Foto: instagram
Organizatorima je poslala snimku na kojoj kliže na ledu, čime je dokazala da vještina ne blijedi s godinama. Cilj kategorije Ms Great Britain Classic upravo je pokazati da samopouzdanje i ljepota nemaju rok trajanja.
| Foto: instagram
- Želim da druge žene vide kako starenje ne znači nestajanje - naglasila je Harper. Njezina životna filozofija vrlo je jednostavna, a temelji se na prihvaćanju svakog novog izazova. Svojim primjerom želi potaknuti starije žene da isprobaju nešto novo, osjećaju se lijepo i iznenade same sebe.
| Foto: instagram
- Moj duh je takav da, ako netko ponudi nevjerojatnu priliku, treba je iskoristiti. Nije važno o čemu se radi, iskoristite svoje prilike - poručila je najstarija finalistica.
| Foto: instagram