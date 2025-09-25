Baka se udala za 37 godina mlađeg. Šokirali su internet, a pratitelji su skužili nešto čudno

Ona je baka koja je šokirala svijet kada se udala za muškarca toliko mladog da bi joj mogao biti unuk. No, kako prenosi Mirror, obožavatelji sada izražavaju zabrinutost za ovaj nesvakidašnji par zbog jedne uznemirujuće promjene.

Cheryl McGregor (65), poznatija kao 'Kraljica Cheryl', izgradila je ogromnu online zajednicu zahvaljujući svojoj neobičnoj ljubavnoj priči. Na popularnoj platformi TikTok prikupila je više od pet milijuna pratitelja i gotovo 200 milijuna lajkova.

Njezini videozapisi, koji često prikazuju strastvene poljupce sa suprugom Quranom McCainom (28), kao i oštre odgovore na kritike "trolova", pretvorili su je u jednu od najpoznatijih zvijezda interneta kada je riječ o vezama s velikom razlikom u godinama.

Međutim, obožavatelji oštrog oka nedavno su primijetili nešto čudno. Iako Cheryl i dalje redovito objavljuje sadržaj na svom TikTok profilu, njezin znatno mlađi suprug iznenada je nestao s njezinih objava.

"Gdje je Quran?!" upitao je jedan zabrinuti pratitelj. "Nije ga bilo na njezinoj stranici već dugo." Drugi se nadovezao: "Jesu li prekinuli? Ili se nešto drugo događa?"

Veza ovog para prvi je put dospjela na naslovnice zbog njihove razlike od 37 godina. No, Cheryl, majka sedmero djece i baka 17 unučadi iz Georgije, ustrajala je u tome da je njihova ljubav prava.

Prvi put su se sreli 2012. godine, kada je Quran imao samo 15 godina i radio u restoranu brze hrane koji je vodio Cherylin sin Chris. Ipak, romantični osjećaji nisu se razvili sve do mnogo kasnije.

Par je izgubio kontakt na neko vrijeme, ali su se ponovno povezali 4. studenog 2020., kada je Quran, koji radi kao njegovatelj, ugledao Cheryl kako radi kao blagajnica u trgovini. Unatoč tome što je mlađi od jednog od njezine djece, par je osjetio duboku povezanost na više razina, a kemija među njima bila je neosporna, prenosi Mirror.

Quran je zaprosio Cheryl u restoranu Olive Garden u srpnju 2021. godine s prstenom vrijednim 3.000 dolara. "Bio sam izuzetno nervozan i trudio sam se ostati smiren, ali počeo sam plakati čim smo ušli na parkiralište", priznao je tada. "Postoji mnogo razloga zašto sam odabrao Cheryl za svoju suprugu. Ona je predivna, elegantna, snažna, plemenita, iskrena i suosjećajna."

Foto: Instagram

Nakon vjenčanja, par je nastavio objavljivati zaljubljene videozapise, pokazujući svoju privrženost i ignorirajući online kritičare koji su njihov brak nazivali "marketinškim trikom". "Nije nas briga što ljudi govore", prkosno je izjavila Cheryl. "Naša ljubav je jača od mržnje."

Par je zatim objavio da planira dobiti dijete putem surogat majčinstva, a u srpnju 2024. godine organizirali su zabavu za otkrivanje spola, gdje su balonima i tortom objavili da očekuju djevojčicu.

No, samo nekoliko tjedana kasnije, ton njihovih TikTok videa se promijenio. Cheryl se sve češće pojavljivala sama, s prepoznatljivim drskim osmijehom, ali Qurana nije bilo nigdje na vidiku.

Sada kruže glasine, a neki TikTok "detektivi" nagađaju da je Quran možda imao problema sa zakonom.

Foto: Instagram

"Zato sav sadržaj snima sama", objavio je jedan korisnik ispod Cherylinog nedavnog videa. Drugi su bili suosjećajniji: "Jadna Cheryl, drži se dok joj je muž odsutan."

Ovo nije prvi put da se par suočava s nagađanjima. Njihovo vjenčanje 2021. godine dočekano je s podsmijehom, a kritičari su optuživali Qurana da koristi Cheryl radi slave i novca. No, dvojac je tvrdio da je njihova ljubav iskrena. "Mi smo srodne duše. Godine su samo broj", izjavio je Quran.